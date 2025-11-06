«Активное долголетие»: саратовцы занимаются скандинавской ходьбой

просмотров: 195

В комплексном центре соцобслуживания населения г. Саратова в пункте проката физкультурного оборудования «Активное долголетие» особой популярностью у получателей социальных услуг пользуются палки для скандинавской ходьбы.Регулярные прогулки на свежем воздухе в приятной компании оказывают положительное воздействие на организм: укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают координацию, способствуют развитию выносливости и повышают общий тонус. Скандинавская ходьба является эффективным способом укрепления иммунитета, что особенно важно в пожилом возрасте.Напомним, что желающие заняться скандинавской ходьбой могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах соцобслуживания населения, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.