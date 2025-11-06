В Саратовской области в рамках экоакций высадили порядка 12 миллионов деревьев

просмотров: 171

В Саратовской области в этом году в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес», проводимых в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», высадили порядка 12 миллионов новых деревьев.Министерством природных ресурсов и экологии региона ежегодно проводятся весенние и осенние акции по высадке деревьев, направленные на привлечение внимания населения области к вопросам сохранения и преумножения лесов.Весной состоялась международная экологическая акция «Сад памяти», цель которой — увековечить память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего в регионе высажено около 9 млн штук сеянцев сосны, дуба, акации и других пород.На территории муниципалитетов возле школ и детских садов, а также в скверах и парках высадили каштаны, рябины, березы, ивы, клены, черемуху, тополя, липы, катальпы, туи. Появились кустарники - боярышник и можжевельник. В районах области высаживали и плодовые деревья – сливы, вишни и яблони.Всего в муниципалитетах на 155 участках появилось 12 тысяч деревьев и кустарников.«В текущем году в «Саду памяти» высаживали деревья около 8 тысяч человек. Активное участие населения в акции и значительное количество высаженных деревьев позволило занять нашему региону первое место в России. Также в тройку лидеров вошли Иркутская и Кемеровская области», — уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Осенью, с сентября по ноябрь, на территории области ежегодно проводится Всероссийская акция «Сохраним лес».«Осенью высадят около 3 млн деревьев. В настоящее время работы ведутся на землях лесного фонда и участках, подобранных муниципалитетами. Хотелось бы отметить, что с каждым годом количество участников экологических акций увеличивается и, особенно важно, что в них активное участие принимает и молодое поколение — школьники, студенты, волонтеры. Данные мероприятия направлены на экологическое воспитание молодежи, бережное отношение людей к природе и в целом на увеличение лесистости области», — считает министр.