6 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:47 | 06 ноября
Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть
11:30 | 06 ноября
Саратовская девятиклассница стала «Патриотом года»
10:30 | 06 ноября
В честь юбилея Олега Табакова прошёл конкурс театрального творчества
09:28 | 06 ноября
X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!
18:30 | 05 ноября
48 собственников пострадавшего дома на Блинова приобрели новые квартиры с помощью сертификатов
18:00 | 05 ноября
Участник СВО поблагодарил граждан за защиту решения по строительству новой школы
18:00 | 05 ноября
В Саратове «Защитники» померяются «Ударом на силу»
17:41 | 05 ноября
Казачья удаль: молодёжь Петровска демонстрирует мастерство владения шашкой
17:40 | 05 ноября
Лысогорские пенсионеры делают уверенные спортивные шаги к здоровью и долголетию
17:32 | 05 ноября
В парке «Территория детства» продолжаются работы по озеленению
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовской области в рамках экоакций высадили порядка 12 миллионов деревьев

Новости
В Саратовской области в рамках экоакций высадили порядка 12 миллионов деревьев


В Саратовской области в этом году в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес», проводимых в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», высадили порядка 12 миллионов новых деревьев.

Министерством природных ресурсов и экологии региона ежегодно проводятся весенние и осенние акции по высадке деревьев, направленные на привлечение внимания населения области к вопросам сохранения и преумножения лесов.

Весной состоялась международная экологическая акция «Сад памяти», цель которой — увековечить память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего в регионе высажено около 9 млн штук сеянцев сосны, дуба, акации и других пород.

На территории муниципалитетов возле школ и детских садов, а также в скверах и парках высадили каштаны, рябины, березы, ивы, клены, черемуху, тополя, липы, катальпы, туи. Появились кустарники - боярышник и можжевельник. В районах области высаживали и плодовые деревья – сливы, вишни и яблони.

Всего в муниципалитетах на 155 участках появилось 12 тысяч деревьев и кустарников.

«В текущем году в «Саду памяти» высаживали деревья около 8 тысяч человек. Активное участие населения в акции и значительное количество высаженных деревьев позволило занять нашему региону первое место в России. Также в тройку лидеров вошли Иркутская и Кемеровская области», — уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Осенью, с сентября по ноябрь, на территории области ежегодно проводится Всероссийская акция «Сохраним лес».

«Осенью высадят около 3 млн деревьев. В настоящее время работы ведутся на землях лесного фонда и участках, подобранных муниципалитетами. Хотелось бы отметить, что с каждым годом количество участников экологических акций увеличивается и, особенно важно, что в них активное участие принимает и молодое поколение — школьники, студенты, волонтеры. Данные мероприятия направлены на экологическое воспитание молодежи, бережное отношение людей к природе и в целом на увеличение лесистости области», — считает министр.