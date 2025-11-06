Идёт регистрация на Всероссийскую олимпиаду школьников «Путь в IT»

просмотров: 163

Участие бесплатное и проходит в онлайн-формате.Школьники 8-11 классов приглашаются к участию во Всероссийской олимпиаде «Путь в IT», направленной на развитие интереса к математике, информатике и современным цифровым технологиям.Олимпиада позволит развить навыки для успешной карьеры в IT: логическое, аналитическое и креативное мышление.Участники получат возможность проверить и развить свои способности в востребованных направлениях; отработать навыки и повысить результы на экзаменах ОГЭ и ЕГЭ; пройти бесплатные образовательные вебинары от IT-колледжа Maxitet, сертификаты за участие, а победителей и призёров ждут именные дипломы.Зарегистрироваться на участие в олимпиаде можно до 16 ноября по ссылке: https://mxedu.ru/road-in-it-minzi.