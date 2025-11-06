6 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
11:47 | 06 ноября
Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть
11:30 | 06 ноября
Саратовская девятиклассница стала «Патриотом года»
10:30 | 06 ноября
В честь юбилея Олега Табакова прошёл конкурс театрального творчества
09:28 | 06 ноября
X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!
18:30 | 05 ноября
48 собственников пострадавшего дома на Блинова приобрели новые квартиры с помощью сертификатов
18:00 | 05 ноября
Участник СВО поблагодарил граждан за защиту решения по строительству новой школы
18:00 | 05 ноября
В Саратове «Защитники» померяются «Ударом на силу»
17:41 | 05 ноября
Казачья удаль: молодёжь Петровска демонстрирует мастерство владения шашкой
17:40 | 05 ноября
Лысогорские пенсионеры делают уверенные спортивные шаги к здоровью и долголетию
17:32 | 05 ноября
В парке «Территория детства» продолжаются работы по озеленению
Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны

Специалисты установили особенности старинного особняка в Марксе на улице К. Либкнехта, 32, имеющего статус объекта культурного наследия муниципального значения. Характерные для этого здания элементы включены в предмет охраны.

Дом в стиле эклектики был построен в конце XIX века. До революции он принадлежал начальнику полиции Екатериненштадта Кремеру. После национализации здесь работал Дом пионеров, в 1987 году в доме разместился общественный музей, посвящённый Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. В 1980-е годы перед фасадом был установлен бюст Карла Маркса. Позже в здании размещались различные организации.

Уникальными элементами старинного дома признаны мезонин с лучковым фронтоном, арочные окна с огибающими их наличниками. Украшением здания являются угловые лопатки с каннелюрами (вертикальными желобками). Выразительности окнам первого этажа придаёт плоский наличник с профилированной полочкой над проёмом. Архитектурный ритм фасада также задают горизонтальные карнизный и цокольный пояски.

«Особенности дома, включённые в предмет охраны, владелец обязан сохранить. Кроме того, при необходимости реставрации собственнику важно организовать составление проектной документации и акта историко-культурной экспертизы. Только при таком экспертном и внимательном подходе объекты культурного наследия могут долгие годы служить людям, удивлять своей красотой и привлекать индивидуальностью», — подчеркнул важные аспекты сохранения памятников архитектуры министр области – председатель Комитета культурного наследия Владимир Мухин.