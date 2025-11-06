Архитектурный декор дома, принадлежавшего начальнику полиции Екатериненштадта, стал предметом охраны

просмотров: 164

Специалисты установили особенности старинного особняка в Марксе на улице К. Либкнехта, 32, имеющего статус объекта культурного наследия муниципального значения. Характерные для этого здания элементы включены в предмет охраны.Дом в стиле эклектики был построен в конце XIX века. До революции он принадлежал начальнику полиции Екатериненштадта Кремеру. После национализации здесь работал Дом пионеров, в 1987 году в доме разместился общественный музей, посвящённый Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. В 1980-е годы перед фасадом был установлен бюст Карла Маркса. Позже в здании размещались различные организации.Уникальными элементами старинного дома признаны мезонин с лучковым фронтоном, арочные окна с огибающими их наличниками. Украшением здания являются угловые лопатки с каннелюрами (вертикальными желобками). Выразительности окнам первого этажа придаёт плоский наличник с профилированной полочкой над проёмом. Архитектурный ритм фасада также задают горизонтальные карнизный и цокольный пояски.«Особенности дома, включённые в предмет охраны, владелец обязан сохранить. Кроме того, при необходимости реставрации собственнику важно организовать составление проектной документации и акта историко-культурной экспертизы. Только при таком экспертном и внимательном подходе объекты культурного наследия могут долгие годы служить людям, удивлять своей красотой и привлекать индивидуальностью», — подчеркнул важные аспекты сохранения памятников архитектуры министр области – председатель Комитета культурного наследия Владимир Мухин.