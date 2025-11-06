6 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:47 | 06 ноября
Сергей Гладков: планы приватизации соцобъектов нужно пересмотреть
11:30 | 06 ноября
Саратовская девятиклассница стала «Патриотом года»
10:30 | 06 ноября
В честь юбилея Олега Табакова прошёл конкурс театрального творчества
09:28 | 06 ноября
X Всероссийский танцевальный проект «ВДвижении.Лучшие» завершился в Саратове!
18:30 | 05 ноября
48 собственников пострадавшего дома на Блинова приобрели новые квартиры с помощью сертификатов
18:00 | 05 ноября
Участник СВО поблагодарил граждан за защиту решения по строительству новой школы
18:00 | 05 ноября
В Саратове «Защитники» померяются «Ударом на силу»
17:41 | 05 ноября
Казачья удаль: молодёжь Петровска демонстрирует мастерство владения шашкой
17:40 | 05 ноября
Лысогорские пенсионеры делают уверенные спортивные шаги к здоровью и долголетию
17:32 | 05 ноября
В парке «Территория детства» продолжаются работы по озеленению
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных отмечает юбилей

Новости
Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных отмечает юбилей


В ноябре этого года Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных отмечает 65 лет с даты создания.

Сегодня Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных – крупнейшее в области учреждение ветеринарии. Её сотрудники обеспечивают безопасность пищевой продукции на рынках и перерабатывающих предприятиях, оказывают помощь домашним питомцам, проводят профилактические мероприятия в животноводческих организациях и личных подсобных хозяйствах граждан.

Под контролем лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы находится вся поступающая на рынки мясная, рыбная, молочная продукция, мед, фрукты и овощи, ягоды и грибы. Материально–техническая база позволяет проводить широкий спектр исследований, в том числе и на ярмарках выходного дня в передвижной лаборатории ВСЭ.

Профессиональные ветеринарные врачи трёх лечебниц в любое время готовы оказать помощь четвероногим пациентам по современным методикам с использованием высокотехнологичного оборудования.

Эпизоотический отряд учреждения обеспечивает своевременное исполнение плана диагностических и профилактических мероприятий.

Работники станции регулярно направляют посылки бойцам на СВО.

В текущем году станция удостоена региональной премии «Лидер года 2025» в номинации «Лучшая ветеринарная станция» и «Лучший ветеринарный врач» по результатам голосования в СМИ и социальных сетях и оценки экспертов ассоциации «Лига профессионалов».