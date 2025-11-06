Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных отмечает юбилей

просмотров: 176

В ноябре этого года Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных отмечает 65 лет с даты создания.Сегодня Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных – крупнейшее в области учреждение ветеринарии. Её сотрудники обеспечивают безопасность пищевой продукции на рынках и перерабатывающих предприятиях, оказывают помощь домашним питомцам, проводят профилактические мероприятия в животноводческих организациях и личных подсобных хозяйствах граждан.Под контролем лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы находится вся поступающая на рынки мясная, рыбная, молочная продукция, мед, фрукты и овощи, ягоды и грибы. Материально–техническая база позволяет проводить широкий спектр исследований, в том числе и на ярмарках выходного дня в передвижной лаборатории ВСЭ.Профессиональные ветеринарные врачи трёх лечебниц в любое время готовы оказать помощь четвероногим пациентам по современным методикам с использованием высокотехнологичного оборудования.Эпизоотический отряд учреждения обеспечивает своевременное исполнение плана диагностических и профилактических мероприятий.Работники станции регулярно направляют посылки бойцам на СВО.В текущем году станция удостоена региональной премии «Лидер года 2025» в номинации «Лучшая ветеринарная станция» и «Лучший ветеринарный врач» по результатам голосования в СМИ и социальных сетях и оценки экспертов ассоциации «Лига профессионалов».