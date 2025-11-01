1 ноября 2025 СУББОТА
Новости
15:30 | 01 ноября
Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области
15:28 | 01 ноября
Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2,4 раза
14:30 | 01 ноября
Пресс-секретарям и журналистам рассказали, как ИИ может помочь им в работе
14:19 | 01 ноября
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности
13:30 | 01 ноября
Студенты Политеха создают научпоп-контент: от изобретений до хобби ученых
12:16 | 01 ноября
В Саратовской области увеличится прожиточный минимум
11:09 | 01 ноября
Саратовские участники СВО проходят реабилитацию через искусство
21:21 | 31 октября
СВПО «Беркут» принял участие во Всероссийском форуме «Казачий кадровый резерв»
18:00 | 31 октября
70 губернаторских стипендиатов проведут в Москве творческие каникулы
17:30 | 31 октября
Учёные СГТУ разработали покрытие, продлевающее срок службы протезов клапана сердца
Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2,4 раза

Новости

В Саратовской области продолжается реализация закона о господдержке кадров для промышленности, который призван стимулировать приток инженеров, рабочих и ученых на региональные промышленные предприятия. Выпускники вузов, трудоустраивающиеся на предприятия по востребованным специальностям, получают единовременные выплаты в 350 тысяч рублей, выпускники колледжей — 200 тысяч, кандидаты наук - 400 тысяч рублей, а доктора наук — 450 тысяч рублей.

С 2026-го года перечень профессий пополнится двумя новыми специальностями: слесарями механосборочных работ и операторами станков с числовым программным управлением

Востребованность меры нарастает: в 2024 году выплаты получили 153 молодых специалиста, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году. За первое полугодие 2025 года поддержкой воспользовались уже 54 человека.

Востребованность меры нарастает: в 2024 году выплаты получили 153 молодых специалиста, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году. За первое полугодие 2025 года поддержкой воспользовались уже 54 человека.

Законодательную инициативу оценили не только молодые специалисты, но и их работодатели: ведущие промышленники региона констатируют реальный положительный эффект от регионального закона о поддержке кадрового потенциала.


Дмитрий Ханенко, генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

- Реализация регионального закона о поддержке кадрового потенциала промышленности стала своевременным и адресным ответом на один из ключевых вызовов для реального сектора экономики – дефицита высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров. Мы на собственном опыте знаем, как сложно привлечь на производство молодых перспективных конструкторов, технологов и программистов.

Особенно ценно, что закон изначально был сфокусирован на самых остродефицитных специальностях, без которых невозможно создание современной, конкурентоспособной продукции. А в следующем году перечень специальностей, которые смогут претендовать на выплату, пополнится новыми должностями слесарей механосборочных работ и операторов станков с числовым программным управлением. Именно эти профессии сегодня являются критически важными для технологического перевооружения предприятий. Современные станки с ЧПУ требуют квалифицированных операторов, а сборка сложной продукции – опытных слесарей-сборщиков.

Мы, как одно из ведущих промышленных предприятий региона, видим реальный положительный эффект от инициативы и готовы активно участвовать в этой работе, предоставляя молодым специалистам современные рабочие места и интересные задачи.

Антон Слепченков, директор ООО «СЭПО-ЗЭМ»

- Мы на СЭПО много лет сталкивались с одной и той же проблемой: молодые специалисты после вузов и колледжей не шли на производство. А без свежих сил, без новой крови любое предприятие обречено. Поэтому, когда в 2023 году появился закон о государственной поддержке кадрового потенциала промышленного комплекса Саратовской области, предусматривающий единовременные денежные выплаты для выпускников вузов, мы почувствовали изменения. За три года его реализации 30 наших инженеров получили каждый по 350 тысяч рублей. Для молодого человека это серьезная сумма, которая помогает ему «стартануть» в жизни. И она показывает, что его труд, его выбор профессии инженера, технолога или рабочего – государством ценится и уважается.