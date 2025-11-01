Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2,4 раза

просмотров: 67

С 2026-го года перечень профессий пополнится двумя новыми специальностями: слесарями механосборочных работ и операторами станков с числовым программным управлениемВостребованность меры нарастает: в 2024 году выплаты получили 153 молодых специалиста, что в 2,4 раза больше, чем в 2023 году. За первое полугодие 2025 года поддержкой воспользовались уже 54 человека.Законодательную инициативу оценили не только молодые специалисты, но и их работодатели: ведущие промышленники региона констатируют реальный положительный эффект от регионального закона о поддержке кадрового потенциала.Законодательную инициативу оценили не только молодые специалисты, но и их работодатели: ведущие промышленники региона констатируют реальный положительный эффект от регионального закона о поддержке кадрового потенциала.- Реализация регионального закона о поддержке кадрового потенциала промышленности стала своевременным и адресным ответом на один из ключевых вызовов для реального сектора экономики – дефицита высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров. Мы на собственном опыте знаем, как сложно привлечь на производство молодых перспективных конструкторов, технологов и программистов.Особенно ценно, что закон изначально был сфокусирован на самых остродефицитных специальностях, без которых невозможно создание современной, конкурентоспособной продукции. А в следующем году перечень специальностей, которые смогут претендовать на выплату, пополнится новыми должностями слесарей механосборочных работ и операторов станков с числовым программным управлением. Именно эти профессии сегодня являются критически важными для технологического перевооружения предприятий. Современные станки с ЧПУ требуют квалифицированных операторов, а сборка сложной продукции – опытных слесарей-сборщиков.Мы, как одно из ведущих промышленных предприятий региона, видим реальный положительный эффект от инициативы и готовы активно участвовать в этой работе, предоставляя молодым специалистам современные рабочие места и интересные задачи.- Мы на СЭПО много лет сталкивались с одной и той же проблемой: молодые специалисты после вузов и колледжей не шли на производство. А без свежих сил, без новой крови любое предприятие обречено. Поэтому, когда в 2023 году появился закон о государственной поддержке кадрового потенциала промышленного комплекса Саратовской области, предусматривающий единовременные денежные выплаты для выпускников вузов, мы почувствовали изменения. За три года его реализации 30 наших инженеров получили каждый по 350 тысяч рублей. Для молодого человека это серьезная сумма, которая помогает ему «стартануть» в жизни. И она показывает, что его труд, его выбор профессии инженера, технолога или рабочего – государством ценится и уважается.