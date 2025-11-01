1 ноября 2025 СУББОТА
Новости
15:30 | 01 ноября
Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области
15:28 | 01 ноября
Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2,4 раза
14:30 | 01 ноября
Пресс-секретарям и журналистам рассказали, как ИИ может помочь им в работе
14:19 | 01 ноября
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности
13:30 | 01 ноября
Студенты Политеха создают научпоп-контент: от изобретений до хобби ученых
12:16 | 01 ноября
В Саратовской области увеличится прожиточный минимум
11:09 | 01 ноября
Саратовские участники СВО проходят реабилитацию через искусство
21:21 | 31 октября
СВПО «Беркут» принял участие во Всероссийском форуме «Казачий кадровый резерв»
18:00 | 31 октября
70 губернаторских стипендиатов проведут в Москве творческие каникулы
17:30 | 31 октября
Учёные СГТУ разработали покрытие, продлевающее срок службы протезов клапана сердца
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности

В целях обеспечения личной и общественной безопасности необходимо быть осторожными и бдительными. Так, в случае обнаружения подозрительных предметов следует незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя приближаться, трогать, вскрывать и перемещать находку. До прибытия оперативно-следственной группы следует отойти на безопасное расстояние от обнаруженного предмета.


Подозрительными транспортными средствами считаются авто, номерные знаки которых кажутся «самодельными» или их передние и задние номера не совпадают. Также должен вызывать подозрение транспорт, припаркованный на длительное время на месте, не предназначенном для парковки.

При возникновении любых чрезвычайных ситуаций, необходимо незамедлительно информировать компетентные органы.

Напомним, на территории региона запрещается использовать беспилотные воздушные летательные суда, за исключением аппаратов, используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций.

В соответствии с региональным законодательством запрещены публикация и распространение в СМИ, сети Интернет и мессенджерах информации (в том числе фото- и видеоматериалов), касающейся применения и последствий применения на территории региона беспилотных воздушных судов.

Это касается и информации, позволяющей идентифицировать их тип, место нахождения или падения, запуска или траектории полета, определения места атаки и факта поражения объектов, а также характер повреждений.

Запрет распространяется также на применение и последствия применения систем противодействия беспилотным воздушным судам, включая противовоздушную оборону и радиоэлектронную борьбу.

Согласно памятке, разработанной управлением региональной безопасности, в случае обнаружения беспилотного воздушного судна жителей области просят сообщать по номеру 112.

Номера телефонов дежурных служб в Саратовской области:
УФСБ России по Саратовской области - 8(8452) 37-30-01;
ГУ МВД России по Саратовской области - 8(8452) 74-13-33, 102;
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области – 8(8452) 20-07-71;
ГУ МЧС России по Саратовской области – 101, 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб), телефон доверия – 62-99-99.

По информации УФСБ России по Саратовской области, ГУ МВД России по Саратовской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области