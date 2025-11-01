Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности

просмотров: 76

Подозрительными транспортными средствами считаются авто, номерные знаки которых кажутся «самодельными» или их передние и задние номера не совпадают. Также должен вызывать подозрение транспорт, припаркованный на длительное время на месте, не предназначенном для парковки.При возникновении любых чрезвычайных ситуаций, необходимо незамедлительно информировать компетентные органы.Напомним, на территории региона запрещается использовать беспилотные воздушные летательные суда, за исключением аппаратов, используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций.В соответствии с региональным законодательством запрещены публикация и распространение в СМИ, сети Интернет и мессенджерах информации (в том числе фото- и видеоматериалов), касающейся применения и последствий применения на территории региона беспилотных воздушных судов.Это касается и информации, позволяющей идентифицировать их тип, место нахождения или падения, запуска или траектории полета, определения места атаки и факта поражения объектов, а также характер повреждений.Запрет распространяется также на применение и последствия применения систем противодействия беспилотным воздушным судам, включая противовоздушную оборону и радиоэлектронную борьбу.Согласно памятке, разработанной управлением региональной безопасности, в случае обнаружения беспилотного воздушного судна жителей области просят сообщать по номеру 112.Номера телефонов дежурных служб в Саратовской области:УФСБ России по Саратовской области - 8(8452) 37-30-01;ГУ МВД России по Саратовской области - 8(8452) 74-13-33, 102;Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области – 8(8452) 20-07-71;ГУ МЧС России по Саратовской области – 101, 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб), телефон доверия – 62-99-99.По информации УФСБ России по Саратовской области, ГУ МВД России по Саратовской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области