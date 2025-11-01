В СГУ создали методику выявления уязвимости человека к онлайн-влиянию

просмотров: 102

Учёные разработали опросник, который помогает понять, насколько человек склонен не задумываясь подчиняться чужому мнению в интернете.По мнению авторов, это может пригодиться для скрининга в колледжах и вузах, чтобы вовремя увидеть повышенную уязвимость к онлайн-влиянию, а также в целях кибербезопасности. Понимание механики подчинения в сети помогает разрабатывать антимошеннические коммуникации - сообщения, рассчитанные на профилактику конкретных установок аудитории.Данная методика прошла полную научную проверку и стандартизацию.По словам руководителя исследования, профессора кафедры социальной психологии образования и развития Татьяна Белых, в повседневной жизни дезадаптивная подчиняемость - это слепое, безоговорочное следование указаниям "авторитета", которое может вести к вредным последствиям. Оно способно противоречить собственным ценностям человека и здравому смыслу. Это многим знакомо: по звонкам "из банка", "срочным" сборам денег, "гарантированным" инвестициям и флешмобам с сомнительной этикой.Особенности методики заключаются в том, что ученые СГУ превратили уязвимость в сети в измеряемую величину.Методика выявляет три типа дезадаптивной подчиняемости, которые объединяются в показатель уязвимости человека к виртуальному влиянию. Во-первых, импульсивно-отзывчивый тип - когда человек быстро откликается на раздражители и просьбы, особенно под давлением "важного" источника. Во-вторых, тревожно-чувствительный - усиленная мнительность, страхи за здоровье и безопасность, готовность выполнить указания "ради спокойствия". В-третьих, конформно-наивный - вера в "легитимность" онлайн-авторитетов, идеализация интернета как безопасной среды и стремление "быть как все", особенно в группах.Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.