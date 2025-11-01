1 ноября 2025 СУББОТА
Новости
18:00 | 01 ноября
В СГУ создали методику выявления уязвимости человека к онлайн-влиянию
17:30 | 01 ноября
"Куклы оживают" в театре кукол "Теремок" в "Ночь искусств»"
16:30 | 01 ноября
Саратовская областная станция скорой медицинской помощи отмечает 105 лет
15:30 | 01 ноября
Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области
15:28 | 01 ноября
Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2 раза
14:30 | 01 ноября
Пресс-секретарям и журналистам рассказали, как ИИ может помочь им в работе
14:19 | 01 ноября
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности
13:30 | 01 ноября
Студенты Политеха создают научпоп-контент: от изобретений до хобби ученых
12:16 | 01 ноября
В Саратовской области увеличится прожиточный минимум
11:09 | 01 ноября
Саратовские участники СВО проходят реабилитацию через искусство
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»

Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»

Сказано-сделано-экспортировано

В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»

Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы

В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»

Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным

Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области


В СГУ создали методику выявления уязвимости человека к онлайн-влиянию

Методику можно будет применять для выстраивания антимошеннической коммуникации.

Учёные разработали опросник, который помогает понять, насколько человек склонен не задумываясь подчиняться чужому мнению в интернете.

По мнению авторов, это может пригодиться для скрининга в колледжах и вузах, чтобы вовремя увидеть повышенную уязвимость к онлайн-влиянию, а также в целях кибербезопасности. Понимание механики подчинения в сети помогает разрабатывать антимошеннические коммуникации - сообщения, рассчитанные на профилактику конкретных установок аудитории.

Данная методика прошла полную научную проверку и стандартизацию.

По словам руководителя исследования, профессора кафедры социальной психологии образования и развития Татьяна Белых, в повседневной жизни дезадаптивная подчиняемость - это слепое, безоговорочное следование указаниям "авторитета", которое может вести к вредным последствиям. Оно способно противоречить собственным ценностям человека и здравому смыслу. Это многим знакомо: по звонкам "из банка", "срочным" сборам денег, "гарантированным" инвестициям и флешмобам с сомнительной этикой.

Особенности методики заключаются в том, что ученые СГУ превратили уязвимость в сети в измеряемую величину.
Методика выявляет три типа дезадаптивной подчиняемости, которые объединяются в показатель уязвимости человека к виртуальному влиянию. Во-первых, импульсивно-отзывчивый тип - когда человек быстро откликается на раздражители и просьбы, особенно под давлением "важного" источника. Во-вторых, тревожно-чувствительный - усиленная мнительность, страхи за здоровье и безопасность, готовность выполнить указания "ради спокойствия". В-третьих, конформно-наивный - вера в "легитимность" онлайн-авторитетов, идеализация интернета как безопасной среды и стремление "быть как все", особенно в группах.


Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.