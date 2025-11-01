"Куклы оживают" в театре кукол "Теремок" в "Ночь искусств»"

просмотров: 108

2 ноября театр проведет сразу два мероприятия в рамках «Ночи искусств» в Саратовский музей имени А.Н. Радищева.Первым событием станет экспозиция-променад «Куклы оживают» 2 ноября в 13:00, где персонажи из театрального хранилища выйдут навстречу публике.Зрители увидят куклы из фондов театра, узнают о разнообразных системах кукловождения и попробуют управлять куклами самостоятельно.Вторая часть программы будет посвящена проекту «Торшер» — драматургической лаборатории, которая даёт молодым драматургам возможность быть услышанными на профессиональной сцене.2 ноября в 15:00 зрителей Радищевского музея ждёт первая публичная презентация работ участников лаборатории. Прозвучат отрывки пьес, созданных в рамках проекта, — тексты, в которых отражены живые наблюдения, внутренние переживания и темы, волнующие подростков. Формат показа будет особенным, созданным специально для «Ночи искусств».