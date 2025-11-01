1 ноября 2025 СУББОТА
18:00 | 01 ноября
В СГУ создали методику выявления уязвимости человека к онлайн-влиянию
17:30 | 01 ноября
"Куклы оживают" в театре кукол "Теремок" в "Ночь искусств»"
16:30 | 01 ноября
Саратовская областная станция скорой медицинской помощи отмечает 105 лет
15:30 | 01 ноября
Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области
15:28 | 01 ноября
Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2 раза
14:30 | 01 ноября
Пресс-секретарям и журналистам рассказали, как ИИ может помочь им в работе
14:19 | 01 ноября
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности
13:30 | 01 ноября
Студенты Политеха создают научпоп-контент: от изобретений до хобби ученых
12:16 | 01 ноября
В Саратовской области увеличится прожиточный минимум
11:09 | 01 ноября
Саратовские участники СВО проходят реабилитацию через искусство
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
2 ноября театр проведет сразу два мероприятия в рамках «Ночи искусств» в Саратовский музей имени А.Н. Радищева.

Первым событием станет экспозиция-променад «Куклы оживают» 2 ноября в 13:00, где персонажи из театрального хранилища выйдут навстречу публике.

Зрители увидят куклы из фондов театра, узнают о разнообразных системах кукловождения и попробуют управлять куклами самостоятельно.

Вторая часть программы будет посвящена проекту «Торшер» — драматургической лаборатории, которая даёт молодым драматургам возможность быть услышанными на профессиональной сцене.

2 ноября в 15:00 зрителей Радищевского музея ждёт первая публичная презентация работ участников лаборатории. Прозвучат отрывки пьес, созданных в рамках проекта, — тексты, в которых отражены живые наблюдения, внутренние переживания и темы, волнующие подростков. Формат показа будет особенным, созданным специально для «Ночи искусств».