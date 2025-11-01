1 ноября 2025 СУББОТА
Новости
18:00 | 01 ноября
В СГУ создали методику выявления уязвимости человека к онлайн-влиянию
17:30 | 01 ноября
"Куклы оживают" в театре кукол "Теремок" в "Ночь искусств»"
16:30 | 01 ноября
Саратовская областная станция скорой медицинской помощи отмечает 105 лет
15:30 | 01 ноября
Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области
15:28 | 01 ноября
Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2 раза
14:30 | 01 ноября
Пресс-секретарям и журналистам рассказали, как ИИ может помочь им в работе
14:19 | 01 ноября
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности
13:30 | 01 ноября
Студенты Политеха создают научпоп-контент: от изобретений до хобби ученых
12:16 | 01 ноября
В Саратовской области увеличится прожиточный минимум
11:09 | 01 ноября
Саратовские участники СВО проходят реабилитацию через искусство
Сегодня это крупнейшее лечебное учреждение региона, в состав которого входят станции Саратова, Энгельса, Балаково, а также отделение скорой медпомощи Саратовской районной больницы, Центр медицины катастроф. В зоне их ответственности более 60% жителей области, ежегодно 450 тысячам оказывается экстренная помощь.

За каждым вызовом, госпитализацией, сохраненным здоровьем и спасенной жизнью стоит труд сотрудников – настоящих профессионалов, преданных своему делу. В областной станции трудятся порядка 1300 медработников. Среди них: три заслуженных врача РФ, два заслуженных работника здравоохранения РФ, 87 отличников здравоохранения. Каждый день они совместно с водителями, операторами и другими специалистами приходят на помощь в экстренных ситуациях. 