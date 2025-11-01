Саратовская областная станция скорой медицинской помощи отмечает 105 лет

просмотров: 121

Сегодня это крупнейшее лечебное учреждение региона, в состав которого входят станции Саратова, Энгельса, Балаково, а также отделение скорой медпомощи Саратовской районной больницы, Центр медицины катастроф. В зоне их ответственности более 60% жителей области, ежегодно 450 тысячам оказывается экстренная помощь.За каждым вызовом, госпитализацией, сохраненным здоровьем и спасенной жизнью стоит труд сотрудников – настоящих профессионалов, преданных своему делу. В областной станции трудятся порядка 1300 медработников. Среди них: три заслуженных врача РФ, два заслуженных работника здравоохранения РФ, 87 отличников здравоохранения. Каждый день они совместно с водителями, операторами и другими специалистами приходят на помощь в экстренных ситуациях.