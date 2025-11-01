1 ноября 2025 СУББОТА
Новости
15:30 | 01 ноября
Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области
15:28 | 01 ноября
Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2,4 раза
14:30 | 01 ноября
Пресс-секретарям и журналистам рассказали, как ИИ может помочь им в работе
14:19 | 01 ноября
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности
13:30 | 01 ноября
Студенты Политеха создают научпоп-контент: от изобретений до хобби ученых
12:16 | 01 ноября
В Саратовской области увеличится прожиточный минимум
11:09 | 01 ноября
Саратовские участники СВО проходят реабилитацию через искусство
21:21 | 31 октября
СВПО «Беркут» принял участие во Всероссийском форуме «Казачий кадровый резерв»
18:00 | 31 октября
70 губернаторских стипендиатов проведут в Москве творческие каникулы
17:30 | 31 октября
Учёные СГТУ разработали покрытие, продлевающее срок службы протезов клапана сердца
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области

Новости
Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области


Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером, телеведущим, военкором Михаилом Мамаевым состоялась на площадке школы села Питерка. Школьный литературный клуб по итогам сентября вошёл в тридцать лучших клубов страны проекта «Чтецкие программы». Его реализует общество «Знание» совместно с министерством просвещения РФ по поручению Президента Владимира Путина.

Актер рассказал ребятам о своих любимых литературных произведениях и объяснил, что дают книги людям. Михаил Мамаев отметил, что одним из его любимых писателей с юности стал Константин Георгиевич Паустовский. Начинал знакомство с творчеством этого писателя с рассказов, но больше всего впечатлил роман «Романтики»: «Меня поразила одна из мыслей этого романа, что нужно собирать все, что попадается на дороге: следы, звуки, запахи, голоса, — все, что только может дать жизнь, и создавать из этого свой мир, полный добра и красоты, глубоко отличный от всего окружающего, злого и усталого».

Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области

Актер прочитал ребятам фрагмент «Вода из реки Лимпопо» из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни», а затем провел интерактив с залом «Читаем вместе» и дал советы школьникам по выразительному чтению. Также он поделился с учащимися, что у него вышел сборник стихов «Письмо российскому воину» и подарил эксклюзивный экземпляр школе.

«Большая часть стихов этой книги написана за последние три года во время моей работы в зоне специальной военной операции в качестве военного корреспондента и документалиста. Стихи вдохновлены людьми, которые, несмотря на войну и испытания проявляют свои самые лучшие качества. Эта книга о них и для них», — рассказал он.