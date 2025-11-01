Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области

просмотров: 40

Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером, телеведущим, военкором Михаилом Мамаевым состоялась на площадке школы села Питерка. Школьный литературный клуб по итогам сентября вошёл в тридцать лучших клубов страны проекта «Чтецкие программы». Его реализует общество «Знание» совместно с министерством просвещения РФ по поручению Президента Владимира Путина.Актер рассказал ребятам о своих любимых литературных произведениях и объяснил, что дают книги людям. Михаил Мамаев отметил, что одним из его любимых писателей с юности стал Константин Георгиевич Паустовский. Начинал знакомство с творчеством этого писателя с рассказов, но больше всего впечатлил роман «Романтики»: «Меня поразила одна из мыслей этого романа, что нужно собирать все, что попадается на дороге: следы, звуки, запахи, голоса, — все, что только может дать жизнь, и создавать из этого свой мир, полный добра и красоты, глубоко отличный от всего окружающего, злого и усталого».Актер прочитал ребятам фрагмент «Вода из реки Лимпопо» из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни», а затем провел интерактив с залом «Читаем вместе» и дал советы школьникам по выразительному чтению. Также он поделился с учащимися, что у него вышел сборник стихов «Письмо российскому воину» и подарил эксклюзивный экземпляр школе.«Большая часть стихов этой книги написана за последние три года во время моей работы в зоне специальной военной операции в качестве военного корреспондента и документалиста. Стихи вдохновлены людьми, которые, несмотря на войну и испытания проявляют свои самые лучшие качества. Эта книга о них и для них», — рассказал он.