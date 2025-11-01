Пресс-секретарям и журналистам рассказали, как ИИ может помочь им в работе

просмотров: 75

Министерство информации и массовых коммуникаций области организовало обучение для сотрудников пресс-служб исполнительных и законодательных органов области, журналистов региональных и муниципальных СМИ. Обучающий семинар-практикум на тему «Инструменты искусственного интеллекта для решения задач PR-служб и СМИ» прошел на площадке РАНХиГС.Перед собравшимися выступила маркетолог-стратег, специалист по дизайн- и креативному мышлению, бизнес-тренер Ирина Загребина, которая дважды была признана «Лучшим директором по маркетингу в ПФО».В ходе своего выступления спикер познакомила пиарщиков с работой программ, использующих искусственный интеллект для генерации как текстового, так и визуального контента. Также участники мероприятия познакомились с программами мониторинга на основе ИИ.На практической части занятия пресс-секретари учились писать промпты – пошаговые инструкции для ИИ, для того чтобы на выходе получить контент, удовлетворяющий поставленным задачам. Для этого необходимо было прописать в запросе необходимые параметры, такие как роль, аудитория, тональность, объем текста и ограничения.«Искусственный интеллект позволяет найти новые идеи, сгенерировать новую обновленную структуру, посмотреть какие-то инновационные методы, в том числе трендовые темы, которые ты не включал в работу. Мы говорим в целом про цифровизацию нашего общества, и есть нацпроект по цифровизации, который неминуемо коснется всех госструктур, и пиар-специалистов министерств и региональных СМИ в том числе. Для этого и организуется обучение.Мы понимаем, что, действительно, поколения очень быстро меняются, и необходима адаптация контента под новые запросы аудитории, чтобы текст был понятен, интересен, чтобы он был грамотно разделен, чтобы он был с теми терминами и словами, которые понятны аудитории. И неминуемо пиар-специалисту и редактору необходимо понимать специфику этого контента под разные каналы, под разные аудитории, чтобы соответствовать тренду гиперперсонализации», - поделилась Ирина Загребина.