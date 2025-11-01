Студенты Политеха создают научпоп-контент: от изобретений до хобби ученых

просмотров: 86

В СГТУ имени Гагарина Ю.А. заканчивается реализация проекта, направленного на популяризацию науки среди молодёжи.Напомним, студентка Института прикладных информационных технологий и коммуникаций Карина Испирян выиграла грант в размере свыше 700 тыс. рублей на Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодёжь. Гранты». На эти средства на базе Политеха была создана мастерская научно-популярного контента «ЧТД.» (Что и требовалось доказать). Было обустроено новое медиа-пространство, для которого закуплено современное оборудование, техника и мебель.В течение почти года при участии талантливых студентов и учёных СГТУ в мастерской шла съёмка просветительских рубрик различного формата: ток-шоу, подкасты и интервью.Так, в видеоподкасте «А почему?» преподаватели Политеха и ребята-ведущие из «Движения Первых» раскрывали перед зрителями удивительный мир науки и открытий, давая им возможность увидеть жизнь университета изнутри. Они обсуждали наиболее актуальные темы и в доступном формате рассказывали об интеграции технологий в современное искусство, о нейросетях и машинном мышлении, современных тенденциях в строительстве и др.В рубрике «В поиске» гости выпуска – учёные Политеха – отвечали на вопросы о жизни, научных открытиях, а также развенчивали мифы в разных сферах науки. За время реализации проекта зрителям объяснили, как работает газоаналитический чип и где он может применяться, рассказали об уникальном оборудовании для возведения буронабивных свай, продемонстрировали принцип работы станции наземного базирования для БПЛА, показали уникальную технологию нанесения цинкового покрытия, которая десятилетиями может сохранять трубы от ржавчины.Не менее интересной рубрикой стало ток-шоу «ЧТД.», в котором учёные не только рассказывали о направлениях своей работы, но и делились своими увлечениями. А кроме того, пробовали себя в новых для них занятиях.«Реализация проекта – уникальный и очень интересный опыт. Каждый, кто занят был в съемках рубрик всё это время, действительно вырос профессионально. Операторы, сценаристы, фотографы, видеомонтажёры, все участники процесса – это наши студенты-политеховцы, которые смогли развить свои навыки. Кроме того, мы получили огромное количество положительных отзывов от зрителей. Значит, проект оказался интересен, а это самое главное! В настоящий момент мы завершаем грантовую часть, но наша мастерская продолжит свою работу», - поделилась автор проекта Карина Испирян.