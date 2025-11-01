В Саратовской области увеличится прожиточный минимум
В Саратовской области с 1 января 2026 года прожиточный минимум составит в среднем на душу населения 15909 рублей, для трудоспособного населения – 17341 рубль, для детей – 15432 рубля, для пенсионеров – 13682 рубля. В целом годовое повышение составит 6,8%, что соответствует среднероссийскому росту прожиточного минимума.
Напоминаем, региональная величина прожиточного минимума применяется для определения размера поддержки семьям с детьми, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, для установления социальной доплаты к пенсии и других мер социальной поддержки.
Увеличение прожиточного минимума позволит большему числу жителей региона и в большем размере воспользоваться различными мерами социальной поддержки.
