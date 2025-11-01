1 ноября 2025 СУББОТА
Новости
15:30 | 01 ноября
Актер Михаил Мамаев выступил перед школьниками Саратовской области
15:28 | 01 ноября
Выплаты молодым специалистам в Саратовской области выросли в 2,4 раза
14:30 | 01 ноября
Пресс-секретарям и журналистам рассказали, как ИИ может помочь им в работе
14:19 | 01 ноября
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности
13:30 | 01 ноября
Студенты Политеха создают научпоп-контент: от изобретений до хобби ученых
12:16 | 01 ноября
В Саратовской области увеличится прожиточный минимум
11:09 | 01 ноября
Саратовские участники СВО проходят реабилитацию через искусство
21:21 | 31 октября
СВПО «Беркут» принял участие во Всероссийском форуме «Казачий кадровый резерв»
18:00 | 31 октября
70 губернаторских стипендиатов проведут в Москве творческие каникулы
17:30 | 31 октября
Учёные СГТУ разработали покрытие, продлевающее срок службы протезов клапана сердца
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовской области увеличится прожиточный минимум

Новости
В Саратовской области с 1 января 2026 года прожиточный минимум составит в среднем на душу населения 15909 рублей, для трудоспособного населения – 17341 рубль, для детей – 15432 рубля, для пенсионеров – 13682 рубля. В целом годовое повышение составит 6,8%, что соответствует среднероссийскому росту прожиточного минимума.



Напоминаем, региональная величина прожиточного минимума применяется для определения размера поддержки семьям с детьми, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, для установления социальной доплаты к пенсии и других мер социальной поддержки.

Увеличение прожиточного минимума позволит большему числу жителей региона и в большем размере воспользоваться различными мерами социальной поддержки.