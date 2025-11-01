Саратовские участники СВО проходят реабилитацию через искусство

просмотров: 120

В саратовском реабилитационном центре для участников и ветеранов СВО, созданном на базе спорткомплекса «Кристалл», не только лечат, но и помогают бойцам вернуться к полноценной жизни через социокультурную реабилитацию. Центр работает с учетом пожеланий военнослужащих, чтобы создать для них комфортные условия и помочь им быстрее восстановиться.Культурные учреждения Саратовской области активно поддерживают бойцов, организуя для них разнообразные мероприятия. Эти программы пользуются большим спросом, так как они не только развлекают, но и способствуют улучшению эмоционального состояния пациентов, что положительно сказывается на их лечении и реабилитации.Первое культурное событие для участников СВО прошло 30 октября в реабилитационном центре. Сотрудники областной универсальной научной библиотеки провели для бойцов литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Сергея Есенина.— 2025 год объявлен Годом Есенина в России при поддержке Президента Владимира Путина. В рамках этого юбилея мы организовали вечер «России стихотворная душа…», посвященный 130-летию со дня рождения великого поэта Серебряного века, — рассказала директор областной научной библиотеки Людмила Канушина.На встрече бойцы погрузились в мир жизни и творчества Есенина. Сотрудники библиотеки провели увлекательную экскурсию, напомнили о его произведениях и подчеркнули уникальность его поэтического таланта. Встреча прошла в формате живой беседы, где каждый участник мог послушать стихи в исполнении библиотекарей и даже сам прочитать строки поэта.— Дать возможность бойцам, которые были на передовой, прикоснуться к прекрасному — это важный шаг на пути к их восстановлению. Мы будем рады продолжать помогать и открывать двери наших культурных учреждений, — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В настоящий момент к творческому проекту подключились 5 учреждений культуры – областная научная библиотека, цирк Арт-Але, театр драмы имени Слонова и другие. Для участников спецоперации также организуют возможность посещения лучших спектаклей и концертов.Напомним, в рамках личного благотворительного проекта Председателя Госдумы Вячеслава Володина завершено благоустройство вокруг реабилитационного центра для участников СВО в Ленинском районе Саратова.На прилегающей к Центру территории создан комфортный сквер, установлено новое освещение, малые архитектурные формы, проведено озеленение, оборудованы спортивные зоны для игры в шахматы и настольный теннис.