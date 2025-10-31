СВПО «Беркут» принял участие во Всероссийском форуме «Казачий кадровый резерв»

просмотров: 93

Завершился Всероссийский форум «Казачий кадровый резерв», организованный Всероссийским казачьим обществом. В мероприятии принял участие пресс-секретарь Саратовского военно-патриотического объединения «Беркут» Рустам Власюк в качестве представителя молодёжного казачьего движения Саратовского окружного казачьего общества Волжского войска.На форуме собрались 150 представителей казачьих обществ со всех регионов России. Участники обсудили ключевые направления развития русского казачества, методы патриотического воспитания молодёжи и формы поддержки участников специальной военной операции.— Лекции по политической теории и методам противодействия западной информационной повестке с участием известных экспертов;— Открытые диалоги с казаками, участвующими в специальной военной операции;— Тренинги и мастер-классы по традиционным казачьим ремёслам, боевым искусствам и культуре;— Спортивные состязания и командные задания, направленные на укрепление сплочённости и изучение исторического наследия казачества.Рустам Власюк: «Мы очень рады, что приняли участие в данном форуме, в будущем посетим еще больше совместных мероприятий!»СВПО «Беркут» планирует и впредь активно участвовать в межрегиональных и всероссийских инициативах, направленных на развитие патриотического и казачьего движения среди молодёжи.