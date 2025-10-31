На VII Московском форуме ЖКХ предложили модель партнёрства между Общественными палатами и управляющими компаниями

просмотров: 98

Мероприятие объединило представителей Совета Федерации и Государственной Думы, Минстроя России, региональных органов власти и общественных палат, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, профессиональных объединений и отраслевых вузов. Особое внимание было уделено межрегиональному участию: делегации прибыли из десятков субъектов РФ – в том числе из Саратовской, Московской, Свердловской, Новосибирской и Краснодарской областей.Организаторами выступили Комиссия по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города Общественной палаты Москвы, Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, а также Ассоциация предприятий сферы ЖКХ «Объединённый Жилищно-Коммунальный Совет».Цель форума – создать диалоговую площадку для выработки решений по повышению качества жизни в многоквартирных домах через цифровизацию, общественный контроль и системные реформы в ЖКХ.Одним из ключевых выступлений стало обращение Михаила Жуковского, председателя Совета Союза управляющих организаций Саратовской области, который накануне принял участие в работе круглого стола в Общественной палате РФ на тему развития саморегулирования в ЖКХ.На форуме он представил практическую модель взаимодействия между региональными Общественными палатами и объединениями управляющих компаний, которая уже реализуется в нашем регионе и может быть тиражирована по всей стране.«Региональная Общественная палата и объединение управляющих компаний (Ассоциация или СРО) могут выстроить взаимовыгодное сотрудничество, направленное на улучшение качества управления многоквартирными домами, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, органами власти, а также в защиту интересов жителей», – отметил Михаил Григорьевич.По его словам, основой такого партнёрства становится профильная комиссия Общественной палаты, которая совместно с Ассоциацией может организовывать открытые обсуждения актуальных вопросов управления многоквартирными домами – например, тарифной политики, капитального ремонта, лицензирования УК, кадровых проблем в отрасли. На такие мероприятия приглашаются представители Министерства ЖКХ, Государственной жилищной инспекции, муниципалитетов, эксперты, СМИ и общественники.«Управляющие организации получают площадку, где могут напрямую донести до чиновников свои проблемы и предложения, озвучить острые вопросы. Представители общественности, в свою очередь, получают возможность высказать претензии к работе УК и услышать планы по улучшению той или иной ситуации. Результатом таких мероприятий становится более тесное взаимодействие надзорных органов, органов власти, управляющих организаций и собственников жилья, выработка конструктивных решений, различных инициатив», – пояснил он.Автор инициативы подчеркнул, что в сфере ЖКХ уже действует механизм общественного контроля – существуют региональные центры общественного контроля «ЖКХ Контроль», практикуются совместные проверки с участием представителей общественности. Однако эффективность этого механизма возрастает, когда Общественная палата оформляет сотрудничество с Ассоциацией для мониторинга качества услуг ЖКХ.«Члены палаты совместно с экспертами Ассоциации, центром общественного контроля и Общественным советом по вопросам ЖКХ могли бы участвовать в комиссии по приёмке объектов капитального ремонта, Фонда капитального ремонта, в анализе жалоб жителей. Профессиональное сообщество получает возможность озвучить объективную оценку своей деятельности, дать и получить рекомендации по улучшению своей работы. Жители получают независимое экспертное мнение, поскольку усиливается прозрачность и качество работы УО: результаты общественного контроля могут выявлять плохие практики и побуждать органы власти лишать лицензий недобросовестные компании либо поощрять добросовестные», – сказал Михаил Жуковский.Особое значение спикер придал совместной работе над законодательными инициативами. Например, если Ассоциация предлагает включить ряд дополнительных видов работ капитального характера, то инициатива вносится Общественной палатой и принимается региональной властью.«В случае успеха УО и ФКР получает возможность провести дополнительные работы по капитальному ремонту, жители выигрывают, поскольку в их домах будет проведено больше видов работ капитального характера. Общественная палата через продвижение таких инициатив реализует своё предназначение – быть источником законодательных изменений в интересах граждан. Для членов палаты участие в законотворческих успехах – это серьёзное достижение, укрепляющее их деловую репутацию и доверие общества», – добавил он.Также председатель Совета Союза управляющих организаций отметил важность совместной просветительской деятельности: проведение акций для собственников жилья, разъяснение механизма лицензирования, способов контроля за работой УК, участия в общедомовых собраниях, а также создания горячих линий и общественных приёмных при Общественной палате.«Жители получают более прозрачную информацию, лучше понимают работу УК и свои права, что позволяет им более эффективно взаимодействовать с управляющими и отстаивать свои интересы цивилизованно. Для Общественной палаты такая просветительская деятельность - часть миссии по развитию гражданского общества. Палата укрепляет контакт с населением, становится известна широкому кругу граждан как защитник их интересов. Члены палаты получают позитивную публичность и поддержку электората», - пояснил М. Жуковский.В завершение он подчеркнул, что успешное сотрудничество строится на принципе обоюдного выигрыша: «Управляющие компании получают поддержку в диалоге с властью и населением, общественность и собственники - более ответственную и прозрачную работу УК, органы власти – экспертные рекомендации и помощь в наведении порядка в сфере ЖКХ, а Общественная палата - реализацию своих функций и укрепление своего статуса ключевого общественного института региона».В рамках форума участники также посетили Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ, где ознакомились с историей и современными технологиями управления городской инфраструктурой.