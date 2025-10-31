Совершенствование системы наставничества стало главной темой обсуждения в рамках межрегиональной конференции

просмотров: 116

Мероприятие было организовано на площадке средней общеобразовательной школы № 43 имени В.Ф. Маргелова, где уже более двадцати лет реализуется идея «казачьей педагогики».Конференция организована в рамках реализации проекта «Отечества верные сыны», получившего поддержку Правительства Саратовской области» и в соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2024-2026 годах «Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года» на территории Саратовской области.Вектором текущей конференции стала проблема совершенствования системы наставничества по ключевым моделям: «казак-наставник», «студент-ученик», «ученик-ученик».Поделиться опытом по реализации системы непрерывного казачьего образования и развития межрегиональных связей собрались представители Правительства области, администрации МО «Город Саратов», Волжского войскового казачьего общества, Ульяновской, Самарской, Пензенской областей, а также преподаватели из дошкольных и общеобразовательных учреждений Саратовской области, организаций и объединений дополнительного образования. Общее количество участников конференции составило 137 человек.Для участников конференции областной универсальной научной библиотекой была подготовлена выставка «Казачество в России: история и традиции», развернута творческая мастерская, а также представлена казачья атрибутика.Открыл пленарное заседание атаман Окружного казачьего общества области, участник Специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, член Общественной палаты Саратовской области Андрей Фетисов, который рассказал об опыте Саратовского отдела Волжского войскового казачьего общества по развитию и совершенствованию кластера непрерывного казачьего образования, подробно остановился на опыте наставничества, подчеркнув, что многие из ребят, прошедших школу детского казачьего самоуправления, стали успешны в самых разных сферах общественной жизни, стали педагогами, учёными, кадровыми офицерами, участвуют в Специальной военной операции.Выступая с приветственным словом, заместитель министр внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко отметил, что именно в средней школе №43 Саратова были открыты первые казачьи классы в нашей области.В настоящее время учебная и внеурочная деятельность сложилась в систему, целью которой является формирование духовных ценностей и жизненных приоритетов личности, приобщение к здоровому образу жизни и самобытной казачьей культуре. Сегодня в области действуют уже более 20 общеобразовательных организаций и 116 казачьих классов, с общей численностью обучающихся более 2 тысяч школьников».За многолетний добросовестный труд в деле гражданско-патриотического и духовно нравственного воспитания молодежи на основе казачьих традиций Тимофей Лещенко вручил Благодарственное письма и благодарности министерства внутренней политики и общественных отношений области педагогам из г. Саратова, Татищевского и Советского муниципальных районов.С приветственным словом к участникам конференции также обратились: Протоиерей Александр Домрачёв – руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Саратовской Епархии, Речман Н.Н. – председатель комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Общественной палаты Саратовской области, руководитель Музея истории СВО, лидер общественного движения «Жены Героев. Саратовская область», Пучков Е. С. – атаман Пензенского казачества, Чепурной А.В. – полковник полиции в отставке, Насыров Р.А. – председатель правления Саратовского городского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и Специальной военной операции.Все они отметили значимость патриотического воспитания, поблагодарили присутствующих за проводимую в данном направлении работу с молодежью.После пленарного заседания участники конференции обсудили вопросы развития дошкольного, общеобразовательного, патриотического и духовно-нравственного воспитания на четырех секционных площадках.Все участники конференции получили сертификат за участие в мероприятии. По итогам проведения межрегиональной научно-практической конференции составлена итоговая резолюция, которая будет направлена в исполнительные органы и органы местного самоуправления для использования в работе.