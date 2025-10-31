Более 5 тысяч юношей в год пройдут военную подготовку в новом тактическом городке

просмотров: 94

По инициативе губернатора области Романа Бусаргина в Саратове на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Родничок» создается военно-тактический городок, который объединит центр военно-патриотического воспитания «Авангард» и центр начальной военной подготовки «Патриот 64».Это решение поможет вывести подготовку молодежи на совершенно новый уровень. В новом центре появится современная круглогодичная площадка, где можно будет не только говорить о патриотизме, но и на практике осваивать необходимые навыки.Ежегодно все десятиклассники и студенты колледжей области – более 5000 человек – будут проходить здесь учебные сборы. Для молодежи от 18 до 35 лет также организуют специальные курсы. Кроме того, «Родничок» станет местом притяжения для семей: здесь будут проходить масштабные праздники, известные игры «Зарница» и «Армейский марафон», а также соревнования по стрельбе и лазертагу.«Этот проект крайне важен для региона. Он не только поможет готовить юношей, но и станет местом реабилитации для участников СВО, проведения уроков мужества и профориентации. Создание такого центра – это большой шаг в воспитании ответственных, сильных и преданных своей стране граждан, настоящих патриотов Саратовской области», - отметил заместитель министра образования Михаил Попов.