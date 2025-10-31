31 октября 2025 ПЯТНИЦА
14:30 | 31 октября
Студенты познакомили малышей с профессией декоратора
14:10 | 31 октября
Общественники поддержали губернатора, презентовавшего новые подходы в строительной отрасли региона
13:45 | 31 октября
На VII Московском форуме ЖКХ предложили модель партнёрства между Общественными палатами и управляющими компаниями
13:30 | 31 октября
В Балашовском районе обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов
12:10 | 31 октября
В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона
11:45 | 31 октября
Совершенствование системы наставничества стало главной темой обсуждения в рамках межрегиональной конференции
11:30 | 31 октября
Саратовские исполнители гордятся участием в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ
11:27 | 31 октября
Более 5 тысяч юношей в год пройдут военную подготовку в новом тактическом городке
10:54 | 31 октября
В Саратове активисты ратуют за скорейшее появление новой школы
10:53 | 31 октября
В Москве состоится первый Всероссийский конгресс наблюдателей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
По инициативе губернатора области Романа Бусаргина в Саратове на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Родничок» создается военно-тактический городок, который объединит центр военно-патриотического воспитания «Авангард» и центр начальной военной подготовки «Патриот 64».

Это решение поможет вывести подготовку молодежи на совершенно новый уровень. В новом центре появится современная круглогодичная площадка, где можно будет не только говорить о патриотизме, но и на практике осваивать необходимые навыки.

Ежегодно все десятиклассники и студенты колледжей области – более 5000 человек – будут проходить здесь учебные сборы. Для молодежи от 18 до 35 лет также организуют специальные курсы. Кроме того, «Родничок» станет местом притяжения для семей: здесь будут проходить масштабные праздники, известные игры «Зарница» и «Армейский марафон», а также соревнования по стрельбе и лазертагу.

«Этот проект крайне важен для региона. Он не только поможет готовить юношей, но и станет местом реабилитации для участников СВО, проведения уроков мужества и профориентации. Создание такого центра – это большой шаг в воспитании ответственных, сильных и преданных своей стране граждан, настоящих патриотов Саратовской области», - отметил заместитель министра образования Михаил Попов.