В Москве состоится первый Всероссийский конгресс наблюдателей
23 ноября в Москве состоится Всероссийский конгресс наблюдателей, организатором которого выступает Движение «Корпус «За чистые выборы» при поддержке Фонда президентских грантов.

Мероприятие станет первым масштабным событием для профессионального наблюдательского сообщества. В столицу приедут независимые наблюдатели, многократно участвовавшие в избирательных кампаниях по мандату общественных палат. Конгресс объединит на площадке в Москве более 700 лучших общественных наблюдателей со всей страны, которые успешно преодолеют все отборочные испытания.
Конгресс станет коммуникационной площадкой, на которой перед участниками выступят лидеры общественного мнения, известные эксперты, представители общественности, политики. На первый план обсуждения будут выдвинуты вопросы, которые сами наблюдатели предложат во время участия в отборочных мероприятиях.

27-28 октября в рамках отборочного этапа прошли межрегиональные онлайн-семинары для всех федеральных округов России. Наблюдатели из Приволжского федерального округа, включая представителей Саратовской области, обсуждали актуальные вопросы наблюдения, проходили мастер-классы и формировали повестку будущего Конгресса. Также организаторы анонсировали программу предстоящего Конгресса и подвели итоги Единого дня голосования в 2025 году. Теперь участникам предстоит пройти тестирование, по результатам которого определятся финалисты, которые представят регион на федеральном уровне.

Борис Леонидович Шинчук, председатель Общественной палаты Саратовской области:
«Институт независимого наблюдения — это один из ключевых элементов гражданского общества, который обеспечивает легитимность и прозрачность избирательного процесса. Участие наших активистов в таком масштабном федеральном мероприятии, как Всероссийский конгресс наблюдателей, — это не только признание их заслуг, но и возможность для всего региона перенять лучшие практики и усилить систему общественного контроля. Конгресс станет площадкой для выработки единых стандартов работы, что повысит доверие граждан к выборам на всех уровнях, подтвердив статус России как демократического государства».

Юлия Николаевна Михайлова, заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области:
«Онлайн-семинар продемонстрировал высокий уровень подготовки и мотивации наших наблюдателей. Особенно ценно, что программа включает не только теорию, но и практические навыки, такие как противодействие фейковой информации. Для многих активистов это возможность не просто «прокачать» свои компетенции, но и напрямую повлиять на концепцию Конгресса, предложив волнующие темы. Я уверена, что саратовские участники внесут весомый вклад в работу общей площадки и вернутся с новыми идеями для совершенствования выборного процесса в нашем регионе».

Тамара Олеговна Каратляшева, общественный наблюдатель в выборных кампаниях с 2021 по 2024 год:
«Для меня, как для человека, который много раз работал в качестве наблюдателя на выборах, важно, чтобы наша работа была не просто формальностью, а реальным инструментом обеспечения честности. Онлайн-семинар дал понимание, что мы — большое сообщество, и наши голоса слышны. Я жду от Конгресса в Москве, в первую очередь, живого обмена опытом с коллегами из других регионов. Часто проблемы и решения у нас общие, и такая площадка поможет выработать единые, более эффективные алгоритмы действий».