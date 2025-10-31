70 губернаторских стипендиатов проведут в Москве творческие каникулы

просмотров: 82

Юные таланты Саратовской области, получившие губернаторскую стипендию в 2025 году, отправятся в познавательное путешествие в Москву с 29 октября по 1 ноября. В дни осенних каникул ребята смогут насладиться уникальной атмосферой столицы и познакомиться с главными культурными сокровищами России.Этот экскурсионный тур, организованный по инициативе губернатора Романа Викторовича Бусаргина, станет для большинства участников первым знакомством с Москвой.Программа поездки обещает быть насыщенной: посещение исторического центра, крупнейшего культурного комплекса и военно-патриотического парка Вооруженных сил РФ.