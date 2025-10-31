31 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 31 октября
70 губернаторских стипендиатов проведут в Москве творческие каникулы
17:30 | 31 октября
Учёные СГТУ разработали покрытие, продлевающее срок службы протезов клапана сердца
16:30 | 31 октября
В Саратовской области белую акацию считают перспективной породой для лесопосадок
15:30 | 31 октября
Карьера без паузы: жительницы Саратовской области учатся совмещать профессию и семью в новом курсе проекта «Профразвитие»
14:30 | 31 октября
Студенты познакомили малышей с профессией декоратора
14:10 | 31 октября
Общественники поддержали губернатора, презентовавшего новые подходы в строительной отрасли региона
13:45 | 31 октября
На VII Московском форуме ЖКХ предложили модель партнёрства между Общественными палатами и управляющими компаниями
13:30 | 31 октября
В Балашовском районе обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов
12:10 | 31 октября
В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона
11:45 | 31 октября
Совершенствование системы наставничества стало главной темой обсуждения в рамках межрегиональной конференции
Юные таланты Саратовской области, получившие губернаторскую стипендию в 2025 году, отправятся в познавательное путешествие в Москву с 29 октября по 1 ноября. В дни осенних каникул ребята смогут насладиться уникальной атмосферой столицы и познакомиться с главными культурными сокровищами России.

Этот экскурсионный тур, организованный по инициативе губернатора Романа Викторовича Бусаргина, станет для большинства участников первым знакомством с Москвой.

Программа поездки обещает быть насыщенной: посещение исторического центра, крупнейшего культурного комплекса и военно-патриотического парка Вооруженных сил РФ.