31 октября 2025 ПЯТНИЦА
18:00 | 31 октября
70 губернаторских стипендиатов проведут в Москве творческие каникулы
17:30 | 31 октября
Учёные СГТУ разработали покрытие, продлевающее срок службы протезов клапана сердца
16:30 | 31 октября
В Саратовской области белую акацию считают перспективной породой для лесопосадок
15:30 | 31 октября
Карьера без паузы: жительницы Саратовской области учатся совмещать профессию и семью в новом курсе проекта «Профразвитие»
14:30 | 31 октября
Студенты познакомили малышей с профессией декоратора
14:10 | 31 октября
Общественники поддержали губернатора, презентовавшего новые подходы в строительной отрасли региона
13:45 | 31 октября
На VII Московском форуме ЖКХ предложили модель партнёрства между Общественными палатами и управляющими компаниями
13:30 | 31 октября
В Балашовском районе обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов
12:10 | 31 октября
В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона
11:45 | 31 октября
Совершенствование системы наставничества стало главной темой обсуждения в рамках межрегиональной конференции
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Профессор Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ имени Гагарина Ю.А. Сергей Пичхидзе и аспирант Роман Небогатиков предложили тип керамического покрытия для протезов клапана сердца, который позволит повысить их износостойкость.

Совершенствование подобных протезов остаётся актуальной задачей. Средний срок их службы на данный момент – 25-30 лет. Компоненты испытывают циклические ударные и истирающие нагрузки, и с этим связана необходимость повышения их срока службы, эксплуатационных свойств, а также выбор высокопрочных биосовместимых материалов.

Учёные Политеха предложили наноструктурированное керамическое покрытие. Оно наносится на основу с использованием метода магнетронного напыления постоянным током. Экспериментально доказано, что наилучшую устойчивость к износу и наивысшие показатели краевого угла смачивания (более 90º) обеспечивают покрытия толщиной от 140 до 360 нанометров. Они состоят из мельчайших частиц размером примерно 60 нанометров, имеют небольшую открытую пористость (не больше 3,5%), гладкую поверхность (шероховатость всего 5–15 нанометров) и высокую твёрдость (около 2000 единиц).

«В результате исследования было установлено, что разработанный материал позволил достичь не только повышения износостойкости и микротвердости в сравнении с исходными образцами, но и увеличить способность поверхности отталкивать жидкость», - подчеркнул Роман Небогатиков.