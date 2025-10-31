В Саратовской области белую акацию считают перспективной породой для лесопосадок

31 октября 2025 ПЯТНИЦА
Саратовская область планомерно прирастает лесами. По поручению губернатора Романа Бусаргина лесной фонд региона ежегодно увеличивается на 4 тысячи гектаров. Выполнено свыше 88% от общего плана посадок текущего года.

Осенью уже засажены более 500 гектаров территории лесного фонда. Об этом на заседании Правительства области сообщил министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

«В связи с климатическими изменениями перспективной породой является акация белая, которая более устойчива к пожарам и менее требовательна к влажности и плодородию почв. За последние три года в лесном фонде региона уже создано 442,6 гектаров акациевых насаждений», - пояснил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

На территории области главными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная и дуб черешчатый. Созданные в этом году лесные культуры на 80% представлены сосновыми насаждениями, в том числе с улучшенными наследственными свойствами, а 20% это лиственные породы, такие как дуб, акция белая, вяз и ясень.

«Работы по воспроизводству лесов проводятся лесхозами в соответствии с установленными календарными сроками. Весной высажены лесные культуры на площади 2 204 га. В сентябре выполнены работы по содействию естественному возобновлению в объеме 830 га. До 15 ноября планируется еще посадить 970 га лесных культур в лесном фонде региона», - уточнил министр.

Всего в посадках задействовано около 80 агрегатов, состоящих из колесных тракторов и навесных лесопосадочных машин.

В текущем году больше всего высаживают леса в Вольском - 715,7 га, Лысогорском - 516,7 га, Ровенском - 392,7 га, Красноармейском - 354 га, Екатериновском - 310,6 га и в Базарно-Карабулакском - 249,1 га районах области.

Лесовосстановление в регионе проводится в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».