18:00 | 31 октября
70 губернаторских стипендиатов проведут в Москве творческие каникулы
17:30 | 31 октября
Учёные СГТУ разработали покрытие, продлевающее срок службы протезов клапана сердца
16:30 | 31 октября
В Саратовской области белую акацию считают перспективной породой для лесопосадок
15:30 | 31 октября
Карьера без паузы: жительницы Саратовской области учатся совмещать профессию и семью в новом курсе проекта «Профразвитие»
14:30 | 31 октября
Студенты познакомили малышей с профессией декоратора
14:10 | 31 октября
Общественники поддержали губернатора, презентовавшего новые подходы в строительной отрасли региона
13:45 | 31 октября
На VII Московском форуме ЖКХ предложили модель партнёрства между Общественными палатами и управляющими компаниями
13:30 | 31 октября
В Балашовском районе обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов
12:10 | 31 октября
В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона
11:45 | 31 октября
Совершенствование системы наставничества стало главной темой обсуждения в рамках межрегиональной конференции
Карьера без паузы: жительницы Саратовской области учатся совмещать профессию и семью в новом курсе проекта «Профразвитие»

Новости
Карьера без паузы: жительницы Саратовской области учатся совмещать профессию и семью в новом курсе проекта «Профразвитие»

Проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает образовательный курс для участниц из Саратовской области – «Как все успевать: быть успешной дома и на работе». Он адресован студенткам и молодым девушкам-специалистам, но открыт для всех женщин – от будущих мам до тех, кто уже совмещает заботу о детях и карьеру. Курс доступен по ссылке.

Новая инициатива проекта «Профразвитие» реализуется в современном формате подкастов – коротких серий живых разговоров с героинями, которые делятся личным опытом, мыслями и советами. Каждая серия посвящена конкретной жизненной ситуации: как выстроить диалог с работодателем, если нужна гибкая занятость, как совмещать учебу с уходом за ребенком, где искать финансовую или психологическую поддержку. Такой формат делает курс доступным и удобным: выпуски можно слушать в дороге, по пути на работу или дома с ребенком.

Курс сопровождается памяткой с актуальными мерами поддержки. Памятка составлена так, чтобы каждая участница могла быстро понять, какие выплаты и льготы ей положены, и как их оформить.

Курс-подкаст «Как все успевать: быть успешной дома и на работе» – это пространство честных историй, поддержки и взаимного вдохновения. Это история о мамах, которые выбирают жизнь во всех ее проявлениях и доказывают, что любовь к ребенку и любовь к делу могут идти рядом.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в третьем сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.