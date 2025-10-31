Карьера без паузы: жительницы Саратовской области учатся совмещать профессию и семью в новом курсе проекта «Профразвитие»

просмотров: 104

Проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает образовательный курс для участниц из Саратовской области – «Как все успевать: быть успешной дома и на работе». Он адресован студенткам и молодым девушкам-специалистам, но открыт для всех женщин – от будущих мам до тех, кто уже совмещает заботу о детях и карьеру. Курс доступен по ссылке.Новая инициатива проекта «Профразвитие» реализуется в современном формате подкастов – коротких серий живых разговоров с героинями, которые делятся личным опытом, мыслями и советами. Каждая серия посвящена конкретной жизненной ситуации: как выстроить диалог с работодателем, если нужна гибкая занятость, как совмещать учебу с уходом за ребенком, где искать финансовую или психологическую поддержку. Такой формат делает курс доступным и удобным: выпуски можно слушать в дороге, по пути на работу или дома с ребенком.Курс сопровождается памяткой с актуальными мерами поддержки. Памятка составлена так, чтобы каждая участница могла быстро понять, какие выплаты и льготы ей положены, и как их оформить.Курс-подкаст «Как все успевать: быть успешной дома и на работе» – это пространство честных историй, поддержки и взаимного вдохновения. Это история о мамах, которые выбирают жизнь во всех ее проявлениях и доказывают, что любовь к ребенку и любовь к делу могут идти рядом.Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в третьем сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.