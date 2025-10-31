31 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:30 | 31 октября
Студенты познакомили малышей с профессией декоратора
14:10 | 31 октября
Общественники поддержали губернатора, презентовавшего новые подходы в строительной отрасли региона
13:45 | 31 октября
На VII Московском форуме ЖКХ предложили модель партнёрства между Общественными палатами и управляющими компаниями
13:30 | 31 октября
В Балашовском районе обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов
12:10 | 31 октября
В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона
11:45 | 31 октября
Совершенствование системы наставничества стало главной темой обсуждения в рамках межрегиональной конференции
11:30 | 31 октября
Саратовские исполнители гордятся участием в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ
11:27 | 31 октября
Более 5 тысяч юношей в год пройдут военную подготовку в новом тактическом городке
10:54 | 31 октября
В Саратове активисты ратуют за скорейшее появление новой школы
10:53 | 31 октября
В Москве состоится первый Всероссийский конгресс наблюдателей
В Саратовском техникуме отраслевых технологий прошел мастер-класс для воспитанников детского сада, где ребята в игровой форме познакомились с профессией «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».

Чтобы сделать сложную профессию понятной для малышей организовали настоящие творческие мастерские. Ребята раскрашивали гипсовые фигурки, развивая мелкую моторику и чувство цвета, а также пробовали себя в роли декораторов, нанося декоративную штукатурку по трафаретам.

«Мы видим, насколько важно начинать профориентационную работу с самого раннего возраста. Через такие активности мы не только знакомим с профессией, но и воспитываем в детях уважение к труду и вкус к созиданию», – отметила директор техникума Елена Рожкова.

Эти занятия позволили детям на практике понять основы работы декоративщика: аккуратность, работу с разными материалами и важность творческого подхода в создании красивых интерьеров.