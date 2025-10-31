Студенты познакомили малышей с профессией декоратора

просмотров: 46

В Саратовском техникуме отраслевых технологий прошел мастер-класс для воспитанников детского сада, где ребята в игровой форме познакомились с профессией «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».Чтобы сделать сложную профессию понятной для малышей организовали настоящие творческие мастерские. Ребята раскрашивали гипсовые фигурки, развивая мелкую моторику и чувство цвета, а также пробовали себя в роли декораторов, нанося декоративную штукатурку по трафаретам.«Мы видим, насколько важно начинать профориентационную работу с самого раннего возраста. Через такие активности мы не только знакомим с профессией, но и воспитываем в детях уважение к труду и вкус к созиданию», – отметила директор техникума Елена Рожкова.Эти занятия позволили детям на практике понять основы работы декоративщика: аккуратность, работу с разными материалами и важность творческого подхода в создании красивых интерьеров.