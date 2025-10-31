В Балашовском районе обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов

просмотров: 67

Сегодня под руководством заместителя Председателя Правительства Саратовской области Алексея Никитина команда Корпорации развития региона провела рабочий выезд на площадки двух инвестиционных проектов в Балашовском районе. Целью визита стал мониторинг текущего состояния дел и оперативное решение ключевых вопросов.Делегация посетила строящийся производственно-складской комплекс ООО «Грачевка», предназначенный для переработки семян подсолнечника, тыквы, кукурузы и др. Общий объем инвестиций в проект составляет 2 млрд рублей, планируется создание 100 рабочих мест. В рамках первого этапа, который реализуется до 2026 года, уже возведены административно-производственный и складские корпуса. Проектная мощность предприятия на данном этапе составит до 40 тыс. тонн продукции, затем будет расширена до 400 тыс. тонн.Второй проект – строительство завода по производству рыбных кормов ООО «Рыбкорм». Проект находится на комплексном сопровождении Корпорации развития. С презентацией текущего статуса выступил генеральный директор компании Марлен Симонян. Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей, на предприятии будет создано 50 новых рабочих мест. Мощность производства составит 30 тысяч тонн кормов в год. В настоящий момент в проектную документацию вносятся необходимые изменения для получения разрешения на строительство.«Подобные выездные совещания – это эффективный инструмент для точечной работы с инвесторами. Мы видим реальное положение дел на местах, общаемся с инициаторами напрямую и консолидируем усилия всех участников. Наша задача, как агентства развития региона, - устранять любые административные и инфраструктурные барьеры при реализации инвестпроектов», – прокомментировал директор Корпорации развития Александр Храпугин.