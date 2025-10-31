31 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:30 | 31 октября
Студенты познакомили малышей с профессией декоратора
14:10 | 31 октября
Общественники поддержали губернатора, презентовавшего новые подходы в строительной отрасли региона
13:45 | 31 октября
На VII Московском форуме ЖКХ предложили модель партнёрства между Общественными палатами и управляющими компаниями
13:30 | 31 октября
В Балашовском районе обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов
12:10 | 31 октября
В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона
11:45 | 31 октября
Совершенствование системы наставничества стало главной темой обсуждения в рамках межрегиональной конференции
11:30 | 31 октября
Саратовские исполнители гордятся участием в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ
11:27 | 31 октября
Более 5 тысяч юношей в год пройдут военную подготовку в новом тактическом городке
10:54 | 31 октября
В Саратове активисты ратуют за скорейшее появление новой школы
10:53 | 31 октября
В Москве состоится первый Всероссийский конгресс наблюдателей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Сегодня под руководством заместителя Председателя Правительства Саратовской области Алексея Никитина команда Корпорации развития региона провела рабочий выезд на площадки двух инвестиционных проектов в Балашовском районе. Целью визита стал мониторинг текущего состояния дел и оперативное решение ключевых вопросов.

Делегация посетила строящийся производственно-складской комплекс ООО «Грачевка», предназначенный для переработки семян подсолнечника, тыквы, кукурузы и др. Общий объем инвестиций в проект составляет 2 млрд рублей, планируется создание 100 рабочих мест. В рамках первого этапа, который реализуется до 2026 года, уже возведены административно-производственный и складские корпуса. Проектная мощность предприятия на данном этапе составит до 40 тыс. тонн продукции, затем будет расширена до 400 тыс. тонн.

Второй проект – строительство завода по производству рыбных кормов ООО «Рыбкорм». Проект находится на комплексном сопровождении Корпорации развития. С презентацией текущего статуса выступил генеральный директор компании Марлен Симонян. Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд рублей, на предприятии будет создано 50 новых рабочих мест. Мощность производства составит 30 тысяч тонн кормов в год. В настоящий момент в проектную документацию вносятся необходимые изменения для получения разрешения на строительство.

«Подобные выездные совещания – это эффективный инструмент для точечной работы с инвесторами. Мы видим реальное положение дел на местах, общаемся с инициаторами напрямую и консолидируем усилия всех участников. Наша задача, как агентства развития региона, - устранять любые административные и инфраструктурные барьеры при реализации инвестпроектов», – прокомментировал директор Корпорации развития Александр Храпугин.