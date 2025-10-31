31 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:30 | 31 октября
Студенты познакомили малышей с профессией декоратора
14:10 | 31 октября
Общественники поддержали губернатора, презентовавшего новые подходы в строительной отрасли региона
13:45 | 31 октября
На VII Московском форуме ЖКХ предложили модель партнёрства между Общественными палатами и управляющими компаниями
13:30 | 31 октября
В Балашовском районе обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов
12:10 | 31 октября
В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона
11:45 | 31 октября
Совершенствование системы наставничества стало главной темой обсуждения в рамках межрегиональной конференции
11:30 | 31 октября
Саратовские исполнители гордятся участием в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ
11:27 | 31 октября
Более 5 тысяч юношей в год пройдут военную подготовку в новом тактическом городке
10:54 | 31 октября
В Саратове активисты ратуют за скорейшее появление новой школы
10:53 | 31 октября
В Москве состоится первый Всероссийский конгресс наблюдателей
В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона

В этом году в рабочем поселке Базарный Карабулак появились новые общественные локации. Это произошло благодаря участию региона в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.
В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона



Во-первых, поселок украсил «Арт бульвар», благоустроенная территория возле жилых домов с качелями, арт-объектами в виде елочки и земного шара, а также с освещением. Развитие этой локации будет продолжено. Во-вторых, на улице Ленина появилась новая общественная территория на пешеходной зоне. Там поставили фонари и скамейки, сделали свежее асфальтовое покрытие.

«В этом году благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Саратовской области благоустроят 167 общественных и дворовых территорий, уже завершено свыше 90% объектов. Это означает, что города и поселки региона стали еще комфортнее и привлекательнее для жизни», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.