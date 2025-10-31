В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона

просмотров: 91

Во-первых, поселок украсил «Арт бульвар», благоустроенная территория возле жилых домов с качелями, арт-объектами в виде елочки и земного шара, а также с освещением. Развитие этой локации будет продолжено. Во-вторых, на улице Ленина появилась новая общественная территория на пешеходной зоне. Там поставили фонари и скамейки, сделали свежее асфальтовое покрытие.«В этом году благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Саратовской области благоустроят 167 общественных и дворовых территорий, уже завершено свыше 90% объектов. Это означает, что города и поселки региона стали еще комфортнее и привлекательнее для жизни», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.