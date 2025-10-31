31 октября 2025 ПЯТНИЦА
14:30 | 31 октября
Студенты познакомили малышей с профессией декоратора
14:10 | 31 октября
Общественники поддержали губернатора, презентовавшего новые подходы в строительной отрасли региона
13:45 | 31 октября
На VII Московском форуме ЖКХ предложили модель партнёрства между Общественными палатами и управляющими компаниями
13:30 | 31 октября
В Балашовском районе обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов
12:10 | 31 октября
В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона
11:45 | 31 октября
Совершенствование системы наставничества стало главной темой обсуждения в рамках межрегиональной конференции
11:30 | 31 октября
Саратовские исполнители гордятся участием в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ
11:27 | 31 октября
Более 5 тысяч юношей в год пройдут военную подготовку в новом тактическом городке
10:54 | 31 октября
В Саратове активисты ратуют за скорейшее появление новой школы
10:53 | 31 октября
В Москве состоится первый Всероссийский конгресс наблюдателей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовские исполнители гордятся участием в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ

Солисты Саратовской областной филармонии им. А. Шнтитке Вера Желудкова и Али Закилов стали участниками проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья».

Премьера клипа на песню «Течет река Волга» стартовала на этой неделе. Композицию исполнили как начинающие, так и известные артисты, а также творческие коллективы из ПФО.

Наши артисты отметили высокий творческий поход команды проекта Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ.

"Я очень благодарен проекту #МУЗЫКАВМЕСТЕ и нашей филармонии за возможность поучаствовать в таком грандиозном музыкальном событии. Для меня это большая честь! Я горжусь, что вырос на Волге и спел легендарную песню "Течёт река Волга." Исполнить это произведение со всей страной - это радость, которую трудно передать словами! Моя семья, все мои родственники гордятся мной, и я им за это очень благодарен! Спасибо всем, кто принимал участие в проекте! Благодаря вам сбываются мечты!", - поделился Али Закилов.

"Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ подарил мне море впечатлений! Это было настоящее приключение, а реакция моей семьи – бесценна. Их гордость и радость от просмотра видео – это то, что останется со мной надолго. Спасибо за такую возможность!", - прокомментировала Вера Желудкова.

Напомним, проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и проекта «ДНК России».