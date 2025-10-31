Саратовские исполнители гордятся участием в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ
Солисты Саратовской областной филармонии им. А. Шнтитке Вера Желудкова и Али Закилов стали участниками проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья».
Премьера клипа на песню «Течет река Волга» стартовала на этой неделе. Композицию исполнили как начинающие, так и известные артисты, а также творческие коллективы из ПФО.
Наши артисты отметили высокий творческий поход команды проекта Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ.
"Я очень благодарен проекту #МУЗЫКАВМЕСТЕ и нашей филармонии за возможность поучаствовать в таком грандиозном музыкальном событии. Для меня это большая честь! Я горжусь, что вырос на Волге и спел легендарную песню "Течёт река Волга." Исполнить это произведение со всей страной - это радость, которую трудно передать словами! Моя семья, все мои родственники гордятся мной, и я им за это очень благодарен! Спасибо всем, кто принимал участие в проекте! Благодаря вам сбываются мечты!", - поделился Али Закилов.
"Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ подарил мне море впечатлений! Это было настоящее приключение, а реакция моей семьи – бесценна. Их гордость и радость от просмотра видео – это то, что останется со мной надолго. Спасибо за такую возможность!", - прокомментировала Вера Желудкова.
Напомним, проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и проекта «ДНК России».
