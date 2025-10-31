Более 200 педагогов приняли участие в первом слёте Ассоциации учителей истории Саратовской области

31 октября 2025 ПЯТНИЦА
14:30 | 31 октября
Студенты познакомили малышей с профессией декоратора
14:10 | 31 октября
Общественники поддержали губернатора, презентовавшего новые подходы в строительной отрасли региона
13:45 | 31 октября
На VII Московском форуме ЖКХ предложили модель партнёрства между Общественными палатами и управляющими компаниями
13:30 | 31 октября
В Балашовском районе обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов
12:10 | 31 октября
В Базарном Карабулаке появился «Арт бульвар» и новая пешеходная зона
11:45 | 31 октября
Совершенствование системы наставничества стало главной темой обсуждения в рамках межрегиональной конференции
11:30 | 31 октября
Саратовские исполнители гордятся участием в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ
11:27 | 31 октября
Более 5 тысяч юношей в год пройдут военную подготовку в новом тактическом городке
10:54 | 31 октября
В Саратове активисты ратуют за скорейшее появление новой школы
10:53 | 31 октября
В Москве состоится первый Всероссийский конгресс наблюдателей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В историческом парке «Россия – Моя история» состоялся первый слёт Саратовского регионального отделения Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания. В мероприятии приняли участие более 200 педагогических работников из всех муниципальных образований области, а также представители ведущих вузов региона. В ходе пленарного заседания были рассмотрены вопросы совершенствования методики преподавания исторических дисциплин в условиях обновления образовательных стандартов.

На секционных заседаниях, организованных на базе средней школы №6 Октябрьского района Саратова, участники обсудили актуальные проблемы преподавания истории и обществознания, включая работу с одаренными детьми, подготовку к государственной итоговой аттестации и использование новых учебно-методических комплексов. Особое внимание было уделено вопросам интеграции регионального исторического компонента в образовательный процесс и развития музейной педагогики.

В рамках мероприятия состоялась публичная лекция представителя авторского коллектива федеральной линейки учебников истории и обществознания. Группа педагогов была отмечена сертификатами ассоциации за вклад в развитие исторического образования. Работа секции руководителей муниципальных отделений ассоциации продолжается в течение двух дней.