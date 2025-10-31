Более 200 педагогов приняли участие в первом слёте Ассоциации учителей истории Саратовской области

просмотров: 98

В историческом парке «Россия – Моя история» состоялся первый слёт Саратовского регионального отделения Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания. В мероприятии приняли участие более 200 педагогических работников из всех муниципальных образований области, а также представители ведущих вузов региона. В ходе пленарного заседания были рассмотрены вопросы совершенствования методики преподавания исторических дисциплин в условиях обновления образовательных стандартов.На секционных заседаниях, организованных на базе средней школы №6 Октябрьского района Саратова, участники обсудили актуальные проблемы преподавания истории и обществознания, включая работу с одаренными детьми, подготовку к государственной итоговой аттестации и использование новых учебно-методических комплексов. Особое внимание было уделено вопросам интеграции регионального исторического компонента в образовательный процесс и развития музейной педагогики.В рамках мероприятия состоялась публичная лекция представителя авторского коллектива федеральной линейки учебников истории и обществознания. Группа педагогов была отмечена сертификатами ассоциации за вклад в развитие исторического образования. Работа секции руководителей муниципальных отделений ассоциации продолжается в течение двух дней.