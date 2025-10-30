30 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:45 | 30 октября
Пациенты после инфарктов и инсультов бесплатно получают лекарства в течение двух лет
16:30 | 30 октября
Расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 21 миллиард рублей
16:21 | 30 октября
Спасатели напомнили судоводителям о соблюдении правил поведения на воде в осенний период
15:30 | 30 октября
В саратовском Историческом парке состоялась презентация мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы»
14:30 | 30 октября
Всероссийский фестиваль «Ворошиловский стрелок» определил лучших юных спортсменов страны
13:30 | 30 октября
Саратовский ветеран СВО представит регион в финале национального чемпионата «Абилимпикс»
13:29 | 30 октября
Новая эко-тропа протяженностью 2,5 километра появится в рамках комплексного развития рядом с парком "Территория детства"
12:00 | 30 октября
Саратовский «Рубежтино» стал звездой Всероссийского фестиваля семейных театров
11:03 | 30 октября
Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях
10:00 | 30 октября
Саратовские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству
Пациенты после инфарктов и инсультов бесплатно получают лекарства в течение двух лет


Как отметила главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Саратовской области Татьяна Богданова обеспечение бесплатными лекарственными препаратами граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями осуществляется в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и направлено на снижение рецидивов у таких больных.

«В этом году закуплен полный ассортимент лекарственных препаратов, а это 31 наименование по различным нозологиям для почти 26 тысяч человек, перенесших сосудистые катастрофы, на сумму свыше 313 млн рублей.
Такие пациенты, как минимум два года, а некоторые, имеющие хроническую сердечно-сосудистую недостаточность, и пожизненно, находятся на контроле у лечащего врача по месту жительства и получают необходимые препараты», - отметила Татьяна Михайловна.

Непрерывная терапия необходимыми препаратами является основной мерой по предупреждению ухудшения течения хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

«Летом прошлого года у меня был инфаркт, меня экстренно прооперировали, восстановился я быстро, но врач сказал, что обязательно нужно пить выписанные таблетки, чтобы снизить риск  повторного инфаркта. Уже на следующий день после выписки, я был обеспечен препаратами по месту жительства, и продолжаю регулярно их получать. По рецепту от лечащего врача в аптеке мне выдают все необходимое. Проблем нет», - поделился житель Энгельса Игорь А.

Стоит отметить, что при поддержке региональной власти в Саратовской области ежегодно объемы финансирования на закупку льготных лекарств в среднем увеличиваются на 30%. Как правило, это связано с включением дополнительных нозологий и увеличением числа вновь выявленных пациентов.

«Во всех вопросах мы чувствуем поддержку и внимание со стороны главы региона Роман Викторовича Бусаргина, которая способствует работе на результат. Она позволяет своевременно закупить необходимое количество препаратов и обеспечить пациентов жизненно важными лекарствами», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.