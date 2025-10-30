30 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:45 | 30 октября
Пациенты после инфарктов и инсультов бесплатно получают лекарства в течение двух лет
16:30 | 30 октября
Расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 21 миллиард рублей
16:21 | 30 октября
Спасатели напомнили судоводителям о соблюдении правил поведения на воде в осенний период
15:30 | 30 октября
В саратовском Историческом парке состоялась презентация мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы»
14:30 | 30 октября
Всероссийский фестиваль «Ворошиловский стрелок» определил лучших юных спортсменов страны
13:30 | 30 октября
Саратовский ветеран СВО представит регион в финале национального чемпионата «Абилимпикс»
13:29 | 30 октября
Новая эко-тропа протяженностью 2,5 километра появится в рамках комплексного развития рядом с парком "Территория детства"
12:00 | 30 октября
Саратовский «Рубежтино» стал звездой Всероссийского фестиваля семейных театров
11:03 | 30 октября
Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях
10:00 | 30 октября
Саратовские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству
Спасатели напомнили судоводителям о соблюдении правил поведения на воде в осенний период

Спасатели напомнили судоводителям о соблюдении правил поведения на воде в осенний период

Сегодня спасатели областной службы спасения провели рейд по безопасности эксплуатации маломерных судов на акватории реки Волга в связи с наступлением низких температур в осенний период.

С владельцами маломерных судов и рыбаками спасатели провели профилактические беседы и напомнили правила поведения на воде в осенний период. Туман и плохая видимость, низкая температура воды, изменение ветра и волнового режима могут стать серьезной угрозой для безопасности, поэтому спасатели подчеркнули важность использования спасательных жилетов и средств навигации, напомнили судоводителям о соблюдении норм комплектации.

"Сейчас в работе нам помогает современное маломерное судно. Современные маломерные суда - это не просто транспортное средство, а мобильные станции экстренного реагирования, незаменимые помощники служб спасения в борьбе с последствиями стихии и гаранты безопасности на водных объектах в холодное время года," - рассказал спасатель-водолаз маневренного водолазного аварийно-спасательного формирования Валентин Русин.