Спасатели напомнили судоводителям о соблюдении правил поведения на воде в осенний период

Сегодня спасатели областной службы спасения провели рейд по безопасности эксплуатации маломерных судов на акватории реки Волга в связи с наступлением низких температур в осенний период.С владельцами маломерных судов и рыбаками спасатели провели профилактические беседы и напомнили правила поведения на воде в осенний период. Туман и плохая видимость, низкая температура воды, изменение ветра и волнового режима могут стать серьезной угрозой для безопасности, поэтому спасатели подчеркнули важность использования спасательных жилетов и средств навигации, напомнили судоводителям о соблюдении норм комплектации."Сейчас в работе нам помогает современное маломерное судно. Современные маломерные суда - это не просто транспортное средство, а мобильные станции экстренного реагирования, незаменимые помощники служб спасения в борьбе с последствиями стихии и гаранты безопасности на водных объектах в холодное время года," - рассказал спасатель-водолаз маневренного водолазного аварийно-спасательного формирования Валентин Русин.