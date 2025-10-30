Новая эко-тропа протяженностью 2,5 километра появится в рамках комплексного развития рядом с парком "Территория детства"

просмотров: 111

Об этом сообщил мэр Саратова Михаил Исаев:«В рамках комплексного развития рядом с парком «Территория детства» и будущей современной школой на 1100 мест в рамках депутатского проекта «Новые парки и скверы», инициированного Вячеславом Викторовичем Володиным, появится новая эко-тропа протяженностью 2,5 км, которая соединит микрорайон Молодежный со смотровой площадкой в «Ласточкино».С учетом реконструкции самого парка «Территория детства», которую закончим в следующем году, и новой тропы общая площадь единой зеленой зоны составит 10 гектаров.Новую благоустроенную зеленую зону ждали многие жители, в том числе самые юные. Так, ученики 75-й школы уже поделились со мной созданной картой нового маршрута для прогулок. Ребят очень интересует наполнение эко-тропы, в том числе размещение там различных спортивных площадок, что они отразили в своей карте.Эко-тропа откроет новые возможности не только для отдыха, но и для образования. Знаю, что педагоги планируют задействовать ее для проведения занятий по природоведению и изобразительному искусству на открытом воздухе. Кроме того, ученики обратили внимание, что необходимо разместить кормушки и скворечники для птиц.Все эти предложения и идеи будут обязательно учтены при дальнейшем развитии. Наша задача — сделать так, чтобы тропа отвечала всем реальным запросам жителей. Была удобна и комфортна для прогулок, встреч с друзьями, проведения тематических мероприятий, занятий спортом. Чтобы реализовать это в жизнь, предстоит еще значительный объем работ. Их качество — один из приоритетов. Предъявляем к подрядчику самые жесткие требования. Например, организации придется заменить светильники, которые не подошли по параметрам. Это будет сделано в ближайшее время. Кроме того, уже установлены лавочки и несколько комплексов с тренажерами. Весной следующего года запланировали высадку деревьев».