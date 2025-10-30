Новое цифровое оборудование поступило в Ровенскую районную больницу

просмотров: 112

Современный рентген-аппарат будет установлен благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром ПутинымЭта передовая техника предназначена для проведения точных и безопасных диагностических исследований, таких как диагностика заболеваний легких и других органов грудной клетки. Благодаря цифровым технологиям, оборудование обеспечивает высокое качество изображений при минимальной дозе облучения, делая процедуры максимально комфортными для пациентов.Уже в ближайшее время начнутся работы по монтажу и настройке новой системы под руководством опытных специалистов. После ввода в эксплуатацию данное оборудование позволит значительно повысить уровень диагностики и лечения, а также сделать медицинские услуги более доступными и качественными для всех наших пациентов.«Благодаря цифровым технологиям, врачи получают возможность быстро и точно ставить диагнозы, в том числе с применением искусственного интеллекта, что, в свою очередь, способствует своевременному началу лечения и улучшению исходов у пациентов. Аппарат дает высокое качество получаемого изображения, обеспечит удобное проведение любых исследований. Безусловно, это значительно расширит возможности наших врачей в своевременной диагностике», - рассказала главный врач больницы Светлана СветоваДействующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь.