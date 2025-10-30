30 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:30 | 30 октября
Новое цифровое оборудование поступило в Ровенскую районную больницу
16:45 | 30 октября
Пациенты после инфарктов и инсультов бесплатно получают лекарства в течение двух лет
16:30 | 30 октября
Расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 21 миллиард рублей
16:21 | 30 октября
Спасатели напомнили судоводителям о соблюдении правил поведения на воде в осенний период
15:30 | 30 октября
В саратовском Историческом парке состоялась презентация мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы»
14:30 | 30 октября
Всероссийский фестиваль «Ворошиловский стрелок» определил лучших юных спортсменов страны
13:30 | 30 октября
Саратовский ветеран СВО представит регион в финале национального чемпионата «Абилимпикс»
13:29 | 30 октября
Новая эко-тропа протяженностью 2,5 километра появится в рамках комплексного развития рядом с парком "Территория детства"
12:00 | 30 октября
Саратовский «Рубежтино» стал звездой Всероссийского фестиваля семейных театров
11:03 | 30 октября
Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях
Здоровье
Современный рентген-аппарат будет установлен благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным

Эта передовая техника предназначена для проведения точных и безопасных диагностических исследований, таких как диагностика заболеваний легких и других органов грудной клетки. Благодаря цифровым технологиям, оборудование обеспечивает высокое качество изображений при минимальной дозе облучения, делая процедуры максимально комфортными для пациентов.

Уже в ближайшее время начнутся работы по монтажу и настройке новой системы под руководством опытных специалистов. После ввода в эксплуатацию данное оборудование позволит значительно повысить уровень диагностики и лечения, а также сделать медицинские услуги более доступными и качественными для всех наших пациентов.

«Благодаря цифровым технологиям, врачи получают возможность быстро и точно ставить диагнозы, в том числе с применением искусственного интеллекта, что, в свою очередь, способствует своевременному началу лечения и улучшению исходов у пациентов. Аппарат дает высокое качество получаемого изображения, обеспечит удобное проведение любых исследований. Безусловно, это значительно расширит возможности наших врачей в своевременной диагностике», - рассказала главный врач больницы Светлана Светова

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь.