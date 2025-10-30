Расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 21 миллиард рублей

просмотров: 67

По данным месячной отчетности, исполнение расходов областного бюджета на реализацию национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным, составило на 1 октября 2025 года 21,0 млрд рублей, из них за счет федеральных средств – 13,3 млрд рублей.Расходы осуществлялись по следующим направлениям:«Инфраструктура для жизни» – 10,5 млрд рублей;«Молодежь и дети» – 3,8 млрд рублей;«Семья» – 3,5 млрд рублей;«Продолжительная и активная жизнь» – 3,0 млрд рублей;«Экологическое благополучие» – 72,4 млн рублей;«Туризм» - 69,3 млн рублей;«Кадры» - 29,8 млн рублей;«Эффективная и конкурентная экономика» – 16,9 млн рублей.Муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий национальных проектов направлено 8,6 млрд рублей.