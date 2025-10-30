30 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
16:45 | 30 октября
Пациенты после инфарктов и инсультов бесплатно получают лекарства в течение двух лет
16:30 | 30 октября
Расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 21 миллиард рублей
16:21 | 30 октября
Спасатели напомнили судоводителям о соблюдении правил поведения на воде в осенний период
15:30 | 30 октября
В саратовском Историческом парке состоялась презентация мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы»
14:30 | 30 октября
Всероссийский фестиваль «Ворошиловский стрелок» определил лучших юных спортсменов страны
13:30 | 30 октября
Саратовский ветеран СВО представит регион в финале национального чемпионата «Абилимпикс»
13:29 | 30 октября
Новая эко-тропа протяженностью 2,5 километра появится в рамках комплексного развития рядом с парком "Территория детства"
12:00 | 30 октября
Саратовский «Рубежтино» стал звездой Всероссийского фестиваля семейных театров
11:03 | 30 октября
Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях
10:00 | 30 октября
Саратовские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству
В саратовском Историческом парке состоялась презентация мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы»

В саратовском Историческом парке состоялась презентация мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы»


Масштабный выставочный проект наполнен трехмерными объектами, демонстрирующими уникальные артефакты периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Для создания мультимедийной экспозиции было отснято свыше 1600 фотографий и видеоматериалов.

В оцифрованном виде впервые представлены экспонаты и реликвии из главных коллекций ратных музеев России: Центрального военно-морского музея (г. Санкт-Петербург), Центрального музея Вооруженных сил РФ (г. Москва), Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург), Государственного музея обороны Москвы, Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» (г. Волгоград).

В саратовском Историческом парке состоялась презентация мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы»

Жители и гости Саратовской области могут увидеть шедевр мирового оружейного искусства «Меч Сталинграда»; парадный мундир И.В. Сталина, изготовленный для Парада Победы 24 июня 1945 г.; необычные средства ведения войны и другие экспонаты знаменитых военно-исторических музеев страны. Отдельного внимания заслуживают вдохновляющие примеры легендарного подвига летчика-истребителя Алексея Маресьева и достижений самой успешной женщины-снайпера в мировой истории Людмилы Павличенко.

- Новая федеральная выставка продолжает цикл мероприятий, подготовленных проектом «Россия — Моя история» в год 80-летия Великой Победы. Мультимедийный формат исторических парков предоставляет действительно уникальную возможность увидеть в пространстве одной экспозиции раритеты Великой Отечественной войны, бережно сохраняемые в крупнейших военно-исторических музеях, расположенных в разных городах. Это важно особенно для молодого поколения, — отметила и.о. директора саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Ольга Гришанина.