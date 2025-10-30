В саратовском Историческом парке состоялась презентация мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы»

просмотров: 75

Масштабный выставочный проект наполнен трехмерными объектами, демонстрирующими уникальные артефакты периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Для создания мультимедийной экспозиции было отснято свыше 1600 фотографий и видеоматериалов.В оцифрованном виде впервые представлены экспонаты и реликвии из главных коллекций ратных музеев России: Центрального военно-морского музея (г. Санкт-Петербург), Центрального музея Вооруженных сил РФ (г. Москва), Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург), Государственного музея обороны Москвы, Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» (г. Волгоград).Жители и гости Саратовской области могут увидеть шедевр мирового оружейного искусства «Меч Сталинграда»; парадный мундир И.В. Сталина, изготовленный для Парада Победы 24 июня 1945 г.; необычные средства ведения войны и другие экспонаты знаменитых военно-исторических музеев страны. Отдельного внимания заслуживают вдохновляющие примеры легендарного подвига летчика-истребителя Алексея Маресьева и достижений самой успешной женщины-снайпера в мировой истории Людмилы Павличенко.- Новая федеральная выставка продолжает цикл мероприятий, подготовленных проектом «Россия — Моя история» в год 80-летия Великой Победы. Мультимедийный формат исторических парков предоставляет действительно уникальную возможность увидеть в пространстве одной экспозиции раритеты Великой Отечественной войны, бережно сохраняемые в крупнейших военно-исторических музеях, расположенных в разных городах. Это важно особенно для молодого поколения, — отметила и.о. директора саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Ольга Гришанина.