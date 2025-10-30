Всероссийский фестиваль «Ворошиловский стрелок» определил лучших юных спортсменов страны

просмотров: 91

Во Всероссийском детском центре «Смена» завершился финал Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок», в котором приняли участие 120 школьников из 60 регионов России.Юноши и девушки из разных уголков России соревновались в спортивных и творческих дисциплинах, проходили квалификационные испытания на присвоение знаков ДОСААФ России «Юный Ворошиловский стрелок», осваивали основы туризма, борьбы, самбо и строевой подготовки. Участники приняли участие в игре «Зарница», гонке ГТО, посетили Институт береговой охраны ФСБ России, встретились с участниками специальной военной операции.Участница из Саратовской области Диана Попова показала высокие результаты в личном зачете, заняв третье место в метании спортивного снаряда и второе место в упражнении по сгибанию и разгибанию рук. По сумме мест во всех спортивных дисциплинах она завоевала первое место среди девушек. В творческой части программы команда Саратовской области заняла третье место в командном зачете.