30 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
16:45 | 30 октября
Пациенты после инфарктов и инсультов бесплатно получают лекарства в течение двух лет
16:30 | 30 октября
Расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 21 миллиард рублей
16:21 | 30 октября
Спасатели напомнили судоводителям о соблюдении правил поведения на воде в осенний период
15:30 | 30 октября
В саратовском Историческом парке состоялась презентация мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы»
14:30 | 30 октября
Всероссийский фестиваль «Ворошиловский стрелок» определил лучших юных спортсменов страны
13:30 | 30 октября
Саратовский ветеран СВО представит регион в финале национального чемпионата «Абилимпикс»
13:29 | 30 октября
Новая эко-тропа протяженностью 2,5 километра появится в рамках комплексного развития рядом с парком "Территория детства"
12:00 | 30 октября
Саратовский «Рубежтино» стал звездой Всероссийского фестиваля семейных театров
11:03 | 30 октября
Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях
10:00 | 30 октября
Саратовские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Во Всероссийском детском центре «Смена» завершился финал Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок», в котором приняли участие 120 школьников из 60 регионов России.

Юноши и девушки из разных уголков России соревновались в спортивных и творческих дисциплинах, проходили квалификационные испытания на присвоение знаков ДОСААФ России «Юный Ворошиловский стрелок», осваивали основы туризма, борьбы, самбо и строевой подготовки. Участники приняли участие в игре «Зарница», гонке ГТО, посетили Институт береговой охраны ФСБ России, встретились с участниками специальной военной операции.

Участница из Саратовской области Диана Попова показала высокие результаты в личном зачете, заняв третье место в метании спортивного снаряда и второе место в упражнении по сгибанию и разгибанию рук. По сумме мест во всех спортивных дисциплинах она завоевала первое место среди девушек. В творческой части программы команда Саратовской области заняла третье место в командном зачете.