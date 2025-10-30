Саратовский ветеран СВО представит регион в финале национального чемпионата «Абилимпикс»

просмотров: 105

С 30 октября по 2 ноября в Москве пройдет финал Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», в котором примут участие 79 ветеранов специальной военной операции из 38 регионов России. Участники сразятся за призовые места в 15 профессиональных компетенциях.Саратовскую область на соревнованиях представит ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Сергей Пригода, который будет соревноваться в компетенции «Массажист». Дорогу в финал он завоевал, заняв второе место на отборочном этапе чемпионата среди участников СВО, который прошел в Казани с 25 по 29 июля 2025 года.«Для наших воинов, возвращающихся к мирной жизни, такие соревнования становятся важным шагом на пути социальной адаптации, профессиональной реабилитации и поиска новых возможностей для самореализации. В рамках чемпионата ветераны смогут не только продемонстрировать свои навыки, но и получить экспертную оценку своих компетенций, установить новые контакты»,- отметил руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" Денис Белоусов.