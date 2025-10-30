30 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:45 | 30 октября
Пациенты после инфарктов и инсультов бесплатно получают лекарства в течение двух лет
16:30 | 30 октября
Расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 21 миллиард рублей
16:21 | 30 октября
Спасатели напомнили судоводителям о соблюдении правил поведения на воде в осенний период
15:30 | 30 октября
В саратовском Историческом парке состоялась презентация мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы»
14:30 | 30 октября
Всероссийский фестиваль «Ворошиловский стрелок» определил лучших юных спортсменов страны
13:30 | 30 октября
Саратовский ветеран СВО представит регион в финале национального чемпионата «Абилимпикс»
13:29 | 30 октября
Новая эко-тропа протяженностью 2,5 километра появится в рамках комплексного развития рядом с парком "Территория детства"
12:00 | 30 октября
Саратовский «Рубежтино» стал звездой Всероссийского фестиваля семейных театров
11:03 | 30 октября
Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях
10:00 | 30 октября
Саратовские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству
Саратовский ветеран СВО представит регион в финале национального чемпионата «Абилимпикс»

С 30 октября по 2 ноября в Москве пройдет финал Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», в котором примут участие 79 ветеранов специальной военной операции из 38 регионов России. Участники сразятся за призовые места в 15 профессиональных компетенциях.

Саратовскую область на соревнованиях представит ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Сергей Пригода, который будет соревноваться в компетенции «Массажист». Дорогу в финал он завоевал, заняв второе место на отборочном этапе чемпионата среди участников СВО, который прошел в Казани с 25 по 29 июля 2025 года.

«Для наших воинов, возвращающихся к мирной жизни, такие соревнования становятся важным шагом на пути социальной адаптации, профессиональной реабилитации и поиска новых возможностей для самореализации. В рамках чемпионата ветераны смогут не только продемонстрировать свои навыки, но и получить экспертную оценку своих компетенций, установить новые контакты»,
- отметил руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" Денис Белоусов.