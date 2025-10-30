30 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
16:45 | 30 октября
Пациенты после инфарктов и инсультов бесплатно получают лекарства в течение двух лет
16:30 | 30 октября
Расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 21 миллиард рублей
16:21 | 30 октября
Спасатели напомнили судоводителям о соблюдении правил поведения на воде в осенний период
15:30 | 30 октября
В саратовском Историческом парке состоялась презентация мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы»
14:30 | 30 октября
Всероссийский фестиваль «Ворошиловский стрелок» определил лучших юных спортсменов страны
13:30 | 30 октября
Саратовский ветеран СВО представит регион в финале национального чемпионата «Абилимпикс»
13:29 | 30 октября
Новая эко-тропа протяженностью 2,5 километра появится в рамках комплексного развития рядом с парком "Территория детства"
12:00 | 30 октября
Саратовский «Рубежтино» стал звездой Всероссийского фестиваля семейных театров
11:03 | 30 октября
Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях
10:00 | 30 октября
Саратовские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Семейный театральный коллектив «Рубежтино» из Саратова стал обладателем гран-при XI Всероссийского фестиваля семейных театров «Сказка приходит в твой дом», который проходил в Москве. Церемонии открытия, конкурсные показы и награждение состоялись в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 20 семейных театральных коллективов из разных регионов России. Саратовский коллектив представил спектакль «Мойдодыр», который был отмечен высшей наградой фестиваля — «Маской вдохновения». Юный актер Александр Усатенко получил специальную награду за лучшую детскую роль по итогам фестиваля.

Саратовская область уже второй год становится победителем. В 2024 году коллектив «Арист» также становился обладателем гран-при фестиваля.