Саратовский «Рубежтино» стал звездой Всероссийского фестиваля семейных театров

Семейный театральный коллектив «Рубежтино» из Саратова стал обладателем гран-при XI Всероссийского фестиваля семейных театров «Сказка приходит в твой дом», который проходил в Москве. Церемонии открытия, конкурсные показы и награждение состоялись в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.В конкурсной программе фестиваля приняли участие 20 семейных театральных коллективов из разных регионов России. Саратовский коллектив представил спектакль «Мойдодыр», который был отмечен высшей наградой фестиваля — «Маской вдохновения». Юный актер Александр Усатенко получил специальную награду за лучшую детскую роль по итогам фестиваля.Саратовская область уже второй год становится победителем. В 2024 году коллектив «Арист» также становился обладателем гран-при фестиваля.