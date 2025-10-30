Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях

просмотров: 57

Саратовский разработчик технологий переработки органических отходов ООО «ГринДар» наращивает экспорт экологически чистых удобрений при государственной поддержке.Компания сотрудничает с зарубежными партнерами из Иордании и ОАЭ. Производимые органические удобрения будут использоваться в этих странах для выращивания клубники. Параллельно предприятие реализует проекты в России, активно работает на рынках Ближнего Востока и Центральной Азии.При содействии Центра поддержки экспорта Саратовской области ООО «ГринДар» получило сертификат «Сделано в России». Этот документ дает производителю право нанесения на продукцию знака соответствия — стилизованной «птички» в цветах триколора, а также получения поддержки в продвижении на внешних рынках от Российского экспортного центра. Кроме того, Центром была оказана помощь в поиске иностранных покупателей.Компания продолжает развивать инновационные решения для аграрного сектора. Она создала технологию безотходной переработки органических материалов и на ее основе предлагает модульные решения для птицефабрик различного масштаба. Разработки компании помогают не только добиться повышения плодородия почв и урожайности, но и влияют на экологию, снижая выброс вредных веществ.