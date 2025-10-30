30 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:03 | 30 октября
Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях
10:00 | 30 октября
Саратовские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству
09:00 | 30 октября
Кадровый центр Саратовской области трудоустроил 299 граждан с ограниченными возможностями здоровья
22:28 | 29 октября
Сотрудница Нижнекамского завода грузовых шин награждена медалью «За доблестный труд»
22:25 | 29 октября
Депутаты усиливают работу по возврату в госсобственность незаконно отчужденного имущества
18:00 | 29 октября
Столыпинский индустриальный парк готов принимать резидентов для реализации инвестиционных проектов
17:00 | 29 октября
Лётчик Дмитрий Карелов – в ТОП-100 наставников России
16:30 | 29 октября
Саратовцы завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ПФО по кудо
15:30 | 29 октября
В Саратове завершился молодёжный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»
15:16 | 29 октября
Депутаты усиливают работу по возврату в госсобственность незаконно отчужденного имущества
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях

Новости
Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях


Саратовский разработчик технологий переработки органических отходов ООО «ГринДар» наращивает экспорт экологически чистых удобрений при государственной поддержке.

Компания сотрудничает с зарубежными партнерами из Иордании и ОАЭ. Производимые органические удобрения будут использоваться в этих странах для выращивания клубники. Параллельно предприятие реализует проекты в России, активно работает на рынках Ближнего Востока и Центральной Азии.

При содействии Центра поддержки экспорта Саратовской области ООО «ГринДар» получило сертификат «Сделано в России». Этот документ дает производителю право нанесения на продукцию знака соответствия — стилизованной «птички» в цветах триколора, а также получения поддержки в продвижении на внешних рынках от Российского экспортного центра. Кроме того, Центром была оказана помощь в поиске иностранных покупателей.

Компания продолжает развивать инновационные решения для аграрного сектора. Она создала технологию безотходной переработки органических материалов и на ее основе предлагает модульные решения для птицефабрик различного масштаба. Разработки компании помогают не только добиться повышения плодородия почв и урожайности, но и влияют на экологию, снижая выброс вредных веществ.