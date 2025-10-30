30 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
11:03 | 30 октября
Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях
10:00 | 30 октября
Саратовские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству
09:00 | 30 октября
Кадровый центр Саратовской области трудоустроил 299 граждан с ограниченными возможностями здоровья
22:28 | 29 октября
Сотрудница Нижнекамского завода грузовых шин награждена медалью «За доблестный труд»
22:25 | 29 октября
Депутаты усиливают работу по возврату в госсобственность незаконно отчужденного имущества
18:00 | 29 октября
Столыпинский индустриальный парк готов принимать резидентов для реализации инвестиционных проектов
17:00 | 29 октября
Лётчик Дмитрий Карелов – в ТОП-100 наставников России
16:30 | 29 октября
Саратовцы завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ПФО по кудо
15:30 | 29 октября
В Саратове завершился молодёжный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»
15:16 | 29 октября
Саратовские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству

Саратовские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству


С 22 по 27 октября в Туле проходил Кубок России и Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в спортивной дисциплине «кобудо». В соревнованиях приняли участие более 900 участников из 31 региона страны.

Саратовские спортсмены продемонстрировали отличные результаты: на Кубке России Евангелина Потёмкина заняла 2 место в весовой категории до 60 кг.

На Всероссийских соревнованиях:
Николай Смородин — 1 место в весовой категории до 36 кг
Александр Атаев — 2 место в весовой категории до 36 кг
Андрей Степанищев — 3 место в весовой категории до 70 кг
Евелина Иванова — 3 место в кобудо-кумите-предмет

Спортсменов подготовили: Андрей Владарский, Леонид Атаев, Жанат Ахатов.