Саратовские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству

С 22 по 27 октября в Туле проходил Кубок России и Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в спортивной дисциплине «кобудо». В соревнованиях приняли участие более 900 участников из 31 региона страны.Саратовские спортсмены продемонстрировали отличные результаты: на Кубке России Евангелина Потёмкина заняла 2 место в весовой категории до 60 кг.На Всероссийских соревнованиях:Николай Смородин — 1 место в весовой категории до 36 кгАлександр Атаев — 2 место в весовой категории до 36 кгАндрей Степанищев — 3 место в весовой категории до 70 кгЕвелина Иванова — 3 место в кобудо-кумите-предметСпортсменов подготовили: Андрей Владарский, Леонид Атаев, Жанат Ахатов.