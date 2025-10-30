Саратовские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству
С 22 по 27 октября в Туле проходил Кубок России и Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в спортивной дисциплине «кобудо». В соревнованиях приняли участие более 900 участников из 31 региона страны.
Саратовские спортсмены продемонстрировали отличные результаты: на Кубке России Евангелина Потёмкина заняла 2 место в весовой категории до 60 кг.
На Всероссийских соревнованиях:
Николай Смородин — 1 место в весовой категории до 36 кг
Александр Атаев — 2 место в весовой категории до 36 кг
Андрей Степанищев — 3 место в весовой категории до 70 кг
Евелина Иванова — 3 место в кобудо-кумите-предмет
Спортсменов подготовили: Андрей Владарский, Леонид Атаев, Жанат Ахатов.