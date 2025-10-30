30 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:03 | 30 октября
Клубника в ОАЭ будет выращиваться на саратовских экоудобрениях
10:00 | 30 октября
Саратовские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству
09:00 | 30 октября
Кадровый центр Саратовской области трудоустроил 299 граждан с ограниченными возможностями здоровья
22:28 | 29 октября
Сотрудница Нижнекамского завода грузовых шин награждена медалью «За доблестный труд»
22:25 | 29 октября
Депутаты усиливают работу по возврату в госсобственность незаконно отчужденного имущества
18:00 | 29 октября
Столыпинский индустриальный парк готов принимать резидентов для реализации инвестиционных проектов
17:00 | 29 октября
Лётчик Дмитрий Карелов – в ТОП-100 наставников России
16:30 | 29 октября
Саратовцы завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ПФО по кудо
15:30 | 29 октября
В Саратове завершился молодёжный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»
15:16 | 29 октября
Депутаты усиливают работу по возврату в госсобственность незаконно отчужденного имущества
Кадровый центр Саратовской области трудоустроил 299 граждан с ограниченными возможностями здоровья


Кадровые центры Саратовской области в 2025 году оказали содействие в трудоустройстве 299 гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты центра предоставили соискателям индивидуальные рекомендации и подобрали график работы с учетом их физических возможностей.

Новые сотрудники были трудоустроены на предприятия производственно-технического профиля, а также в образовательные и социальные учреждения.

«Помимо содействия в трудоустройстве, граждане с ограниченными возможностями здоровья могут получить психологическую поддержку, консультации по открытию собственного дела, пройти профориентацию и социальную адаптацию. Также предоставляется возможность бесплатного обучения для освоения новой профессии или повышения квалификации», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.

В 2025 году на обучение были направлены 23 человека. Среди востребованных направлений – оператор ЭВМ, психолог, специалист по защите информации, рабочий зеленого хозяйства, оператор котельной и медицинский регистратор.