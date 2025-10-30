Кадровый центр Саратовской области трудоустроил 299 граждан с ограниченными возможностями здоровья

просмотров: 85

Кадровые центры Саратовской области в 2025 году оказали содействие в трудоустройстве 299 гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты центра предоставили соискателям индивидуальные рекомендации и подобрали график работы с учетом их физических возможностей.Новые сотрудники были трудоустроены на предприятия производственно-технического профиля, а также в образовательные и социальные учреждения.«Помимо содействия в трудоустройстве, граждане с ограниченными возможностями здоровья могут получить психологическую поддержку, консультации по открытию собственного дела, пройти профориентацию и социальную адаптацию. Также предоставляется возможность бесплатного обучения для освоения новой профессии или повышения квалификации», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.В 2025 году на обучение были направлены 23 человека. Среди востребованных направлений – оператор ЭВМ, психолог, специалист по защите информации, рабочий зеленого хозяйства, оператор котельной и медицинский регистратор.