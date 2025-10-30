Депутаты усиливают работу по возврату в госсобственность незаконно отчужденного имущества

просмотров: 71

Сергей Гладков рассказал, что в настоящее время проводится масштабный мониторинг ранее заключенных сделок по приватизации недвижимости и земельных участков, принадлежавших государству.«Депутатским корпусом областной Думы продолжается работа по возврату объектов в государственную и муниципальную собственность.Речь идет об объектах недвижимости, земельных участках и активах, переход прав на которые был осуществлен с нарушениями законодательства или обманным путем.Подобные случаи особенно часто происходили в период мэра Аксененко. Одним из ярких примеров является отчуждение здания муниципальной поликлиники на улице Чапаева в частную собственность.По данным СМИ сначала помещения общей площадью 1 874, 2 квадратных метров были переданы в хозяйственное ведение СГЭТ. А в результате сделки город через МУП «Саратовгорэлектротранс» отданы частной фирме, аффилированной предпринимателю Курихину за получение от частных лиц семи недостроенных квартир площадью 707, 2 квадратных метров.Контроля со стороны муниципальной власти как такового не было. Учитывая, что в городе тогда работал Аксененко, получается, что передача имущества Курихину проходила целенаправленно и без учета норм закона. Главный вопрос: понес ли кто-нибудь ответственность за действия, нанесшие ущерб городу и людям?Сегодня необходимо разобраться и с таким «наследством», нужно бороться за каждый квадратный метр имущества, выведенного при сомнительных сделках.Наша задача - обеспечить безусловный приоритет государственных интересов. Речь идет о значительных активах, которые должны работать на развитие региона и благополучие его жителей, а не обогащать недобросовестных бизнесменов. Работа по наведению порядка в этой сфере будет продолжена», - подчеркнул Сергей Гладков.