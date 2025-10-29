Первая экспедиция проекта «По следам предков» в Петровском районе принесла ценные находки

просмотров: 77

Вчера в Петровском районе Саратовской области стартовала первая краеведческая экспедиция в рамках социально значимого проекта «По следам предков», реализуемого при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений региона. Местом проведения полевых работ стало село Старая Лопатка – историческое поселение XIX века, расположенное на берегу реки Тауза и известное сохранившейся деревянной церковью.Экспедиция объединила усилия представителей разных поколений и организаций: казаков Петровского станичного казачьего общества под руководством атамана Александра Каргина, школьников из военно-патриотического клуба «Шашка» (школа № 8) с педагогом Ольгой Захаровой, руководителя подросткового клуба «Вектор» Игоря Душутина, а также археолога проекта и руководителя музея «Петровский патриот» Юлии Матюхиной.В ходе полевых работ с использованием металлодетекторов и методов профессиональной фотофиксации были обнаружены артефакты, представляющие историческую ценность:- два медных нательных крестика – энколпиона;- фрагменты железных бытовых предметов;- крепёжное кольцо от ступицы колеса телеги;- фрагменты глиняной крынки;- так называемое «конное» ведро.Предварительная оценка специалистов указывает на принадлежность находок к периодам Средневековья и Нового времени. В ближайшее время в музее «Петровский патриот» начнётся комплексная атрибуция артефактов с участием всех участников экспедиции. После этого предметы пройдут очистку, консервацию и документирование, после чего станут частью музейной экспозиции.«Мы очень рады такому старту, – отметила Юлия Матюхина. – Уверена, что эти находки помогут сделать историю более понятной и близкой для молодого поколения».Организаторы проекта планируют продолжить исследовательскую и просветительскую работу: в ноябре запланированы новые экспедиции и образовательные мероприятия, направленные на популяризацию исторического наследия Петровского района.