Столыпинский индустриальный парк готов принимать резидентов для реализации инвестиционных проектов
Лётчик Дмитрий Карелов – в ТОП-100 наставников России
Саратовцы завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ПФО по кудо
В Саратове завершился молодёжный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»
Депутаты усиливают работу по возврату в госсобственность незаконно отчужденного имущества
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
Школа волонтёров «Слушать, думать, знать!» прошла в ЗАТО Светлый
Удостоверение единого образца получили 26,3 тысячи многодетных семей региона
Первая экспедиция проекта «По следам предков» в Петровском районе принесла ценные находки
Проекты из Саратовской области вошли в финал всероссийской премии
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Аккредитованный Минпромторгом России Столыпинский индустриальный парк полностью готов для приема резидентов – российских компаний, готовых реализовать здесь свои инвестиционные проекты. Участникам доступны подготовленные площадки «под ключ», льготы и комплексная поддержка властей.

Парк предлагает инвесторам земельные участки типа «greenfield» с уже подведенным электроснабжением, газоснабжением и развитой системой водоснабжения и водоотведения. Локация обладает выгодным логистическим положением: близостью к федеральным трассам, железнодорожной станции и международному аэропорту «Гагарин».

«Мы рассчитываем, что использование площадки индустриального парка позволит инвесторам сократить сроки реализации проектов за счет наличия подготовленной инфраструктуры и сервисов для своей производственной деятельности, открыть новые предприятия в научно-технической, инновационной и производственной сферах, создать новые рабочие места. Для региона – это пополнение регионального бюджета, импульс для развития территорий и повышение инвестиционной привлекательности в целом», - отметил директор ООО «УК СИП» Алексей Лихачев.

Для резидентов парка действует ряд налоговых льгот и преференций. Также резидентам гарантировано комплексное сопровождение проекта на всех этапах со стороны управляющей компании и региональных властей.

Стать резидентом парка могут юридические лица, зарегистрированные в Саратовской области и соответствующие ряду требований. Инвестиционный проект должен относиться к обрабатывающему производству (за исключением табачной и алкогольной продукции), предусматривать создание не менее 20 рабочих мест и объем инвестиций от 80 млн рублей на 1 га арендованной площади. Срок реализации проекта – до 4 лет.

Одним из важнейших требований к деятельности резидентов выступает безусловное соблюдение установленных экологических норм и стандартов, что является обязательным условием для устойчивого развития территории и сохранения благоприятной экологической обстановки в регионе.

Процедура получения статуса резидента является четкой и поэтапной: от подачи заявки и пакета документов до рассмотрения проекта комиссией и заключения необходимых соглашений.