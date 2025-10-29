Столыпинский индустриальный парк готов принимать резидентов для реализации инвестиционных проектов

просмотров: 62

Аккредитованный Минпромторгом России Столыпинский индустриальный парк полностью готов для приема резидентов – российских компаний, готовых реализовать здесь свои инвестиционные проекты. Участникам доступны подготовленные площадки «под ключ», льготы и комплексная поддержка властей.Парк предлагает инвесторам земельные участки типа «greenfield» с уже подведенным электроснабжением, газоснабжением и развитой системой водоснабжения и водоотведения. Локация обладает выгодным логистическим положением: близостью к федеральным трассам, железнодорожной станции и международному аэропорту «Гагарин».«Мы рассчитываем, что использование площадки индустриального парка позволит инвесторам сократить сроки реализации проектов за счет наличия подготовленной инфраструктуры и сервисов для своей производственной деятельности, открыть новые предприятия в научно-технической, инновационной и производственной сферах, создать новые рабочие места. Для региона – это пополнение регионального бюджета, импульс для развития территорий и повышение инвестиционной привлекательности в целом», - отметил директор ООО «УК СИП» Алексей Лихачев.Для резидентов парка действует ряд налоговых льгот и преференций. Также резидентам гарантировано комплексное сопровождение проекта на всех этапах со стороны управляющей компании и региональных властей.Стать резидентом парка могут юридические лица, зарегистрированные в Саратовской области и соответствующие ряду требований. Инвестиционный проект должен относиться к обрабатывающему производству (за исключением табачной и алкогольной продукции), предусматривать создание не менее 20 рабочих мест и объем инвестиций от 80 млн рублей на 1 га арендованной площади. Срок реализации проекта – до 4 лет.Одним из важнейших требований к деятельности резидентов выступает безусловное соблюдение установленных экологических норм и стандартов, что является обязательным условием для устойчивого развития территории и сохранения благоприятной экологической обстановки в регионе.Процедура получения статуса резидента является четкой и поэтапной: от подачи заявки и пакета документов до рассмотрения проекта комиссией и заключения необходимых соглашений.