Лётчик Дмитрий Карелов – в ТОП-100 наставников России

В Казани подвели итоги Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться!» 2025 года, направленного на поддержку наставников, педагогов, общественных деятелей и военнослужащих, посвятивших себя делу воспитания молодого поколения.В этом году конкурс собрал более 70 тысяч участников из всех регионов страны. Через региональные и окружные этапы, полуфиналы и финальные испытания к финишу пришли лишь те, кто доказал на деле: наставничество — это не просто работа, а служение Родине и людям.По итогам отбора названы 100 лучших наставников страны. Все они вошли в кадровый резерв молодежной политики России и получат возможность масштабировать свои практики наставничества, развивать новые проекты и делиться опытом на федеральном уровне.От Саратовской области в числе финалистов — Дмитрий Карелов, заместитель командира воинской части по военно-политической работе, лётчик Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Он стал финалистом в номинации «Наставник на службе».«Наставничество — это путь ответственности и чести. Для нас, военнослужащих, быть примером для подрастающего поколения — не награда, а долг. Сегодня мы не просто делимся опытом — мы укрепляем будущее России», — подчеркнул Дмитрий Карелов.Конкурс «Быть, а не казаться!» проходит по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и с 2025 года реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».