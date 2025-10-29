29 октября 2025 СРЕДА
18:00 | 29 октября
Столыпинский индустриальный парк готов принимать резидентов для реализации инвестиционных проектов
17:00 | 29 октября
Лётчик Дмитрий Карелов – в ТОП-100 наставников России
16:30 | 29 октября
Саратовцы завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ПФО по кудо
15:30 | 29 октября
В Саратове завершился молодёжный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»
15:16 | 29 октября
Депутаты усиливают работу по возврату в госсобственность незаконно отчужденного имущества
14:30 | 29 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
13:30 | 29 октября
Школа волонтёров «Слушать, думать, знать!» прошла в ЗАТО Светлый
12:30 | 29 октября
Удостоверение единого образца получили 26,3 тысячи многодетных семей региона
11:40 | 29 октября
Первая экспедиция проекта «По следам предков» в Петровском районе принесла ценные находки
11:30 | 29 октября
Проекты из Саратовской области вошли в финал всероссийской премии
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Казани подвели итоги Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться!» 2025 года, направленного на поддержку наставников, педагогов, общественных деятелей и военнослужащих, посвятивших себя делу воспитания молодого поколения.

В этом году конкурс собрал более 70 тысяч участников из всех регионов страны. Через региональные и окружные этапы, полуфиналы и финальные испытания к финишу пришли лишь те, кто доказал на деле: наставничество — это не просто работа, а служение Родине и людям.

По итогам отбора названы 100 лучших наставников страны. Все они вошли в кадровый резерв молодежной политики России и получат возможность масштабировать свои практики наставничества, развивать новые проекты и делиться опытом на федеральном уровне.

От Саратовской области в числе финалистов — Дмитрий Карелов, заместитель командира воинской части по военно-политической работе, лётчик Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Он стал финалистом в номинации «Наставник на службе».

«Наставничество — это путь ответственности и чести. Для нас, военнослужащих, быть примером для подрастающего поколения — не награда, а долг. Сегодня мы не просто делимся опытом — мы укрепляем будущее России», — подчеркнул Дмитрий Карелов.

Конкурс «Быть, а не казаться!» проходит по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и с 2025 года реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».