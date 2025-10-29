Саратовцы завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ПФО по кудо

просмотров: 90

Первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по кудо прошли в Ульяновске с 24 по 25 октября. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 11 регионов страны.Саратовские спортсмены завоевали 8 медалей разного достоинства на первенстве ПФО: 4 - золотых, 3 - серебряных, 1 - бронзовую.На чемпионате ПФО серебряную медаль завоевал Михаил Шершиков, на третью ступень пьедестала поднялся Степан Фищенко.С подробными результатами соревнований можно ознакомится на сайте.