29 октября 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 29 октября
Столыпинский индустриальный парк готов принимать резидентов для реализации инвестиционных проектов
17:00 | 29 октября
Лётчик Дмитрий Карелов – в ТОП-100 наставников России
16:30 | 29 октября
Саратовцы завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ПФО по кудо
15:30 | 29 октября
В Саратове завершился молодёжный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»
15:16 | 29 октября
Депутаты усиливают работу по возврату в госсобственность незаконно отчужденного имущества
14:30 | 29 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
13:30 | 29 октября
Школа волонтёров «Слушать, думать, знать!» прошла в ЗАТО Светлый
12:30 | 29 октября
Удостоверение единого образца получили 26,3 тысячи многодетных семей региона
11:40 | 29 октября
Первая экспедиция проекта «По следам предков» в Петровском районе принесла ценные находки
11:30 | 29 октября
Проекты из Саратовской области вошли в финал всероссийской премии
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратове завершился молодёжный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»

Новости
В Саратове завершился молодёжный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»


В Саратове завершился трёхдневный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи», ставший масштабной площадкой для общения, обучения и обмена опытом между активной, целеустремлённой и неравнодушной молодёжью региона.

«Молодость — это не просто возраст, это время возможностей и смелых идей. Именно вам, сегодняшним участникам форума, предстоит формировать будущее», — отметила председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.

В течение трёх дней участники прошли насыщенную образовательную программу по направлениям «Медиа», «Наставничество» и «Общество». Эксперты рассказали о применении искусственного интеллекта в создании медиапродуктов, визуальном сторителлинге, проектной деятельности и развитии командного взаимодействия. Особое внимание было уделено формированию гражданской идентичности и сохранению исторической памяти.

В рамках финального дня была презентована деятельность Координационно-методического центра «Безопасность и профилактика», а также прошла дискуссия о роли героического нарратива в современном обществе. Завершением программы стал показ короткометражного фильма «Герой — это…», напомнившего, что героизм начинается с простых, но значимых поступков.