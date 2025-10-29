В Саратове завершился молодёжный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»

просмотров: 97

В Саратове завершился трёхдневный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи», ставший масштабной площадкой для общения, обучения и обмена опытом между активной, целеустремлённой и неравнодушной молодёжью региона.«Молодость — это не просто возраст, это время возможностей и смелых идей. Именно вам, сегодняшним участникам форума, предстоит формировать будущее», — отметила председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.В течение трёх дней участники прошли насыщенную образовательную программу по направлениям «Медиа», «Наставничество» и «Общество». Эксперты рассказали о применении искусственного интеллекта в создании медиапродуктов, визуальном сторителлинге, проектной деятельности и развитии командного взаимодействия. Особое внимание было уделено формированию гражданской идентичности и сохранению исторической памяти.В рамках финального дня была презентована деятельность Координационно-методического центра «Безопасность и профилактика», а также прошла дискуссия о роли героического нарратива в современном обществе. Завершением программы стал показ короткометражного фильма «Герой — это…», напомнившего, что героизм начинается с простых, но значимых поступков.