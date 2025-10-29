29 октября 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 29 октября
Столыпинский индустриальный парк готов принимать резидентов для реализации инвестиционных проектов
17:00 | 29 октября
Лётчик Дмитрий Карелов – в ТОП-100 наставников России
16:30 | 29 октября
Саратовцы завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ПФО по кудо
15:30 | 29 октября
В Саратове завершился молодёжный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»
15:16 | 29 октября
Депутаты усиливают работу по возврату в госсобственность незаконно отчужденного имущества
14:30 | 29 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
13:30 | 29 октября
Школа волонтёров «Слушать, думать, знать!» прошла в ЗАТО Светлый
12:30 | 29 октября
Удостоверение единого образца получили 26,3 тысячи многодетных семей региона
11:40 | 29 октября
Первая экспедиция проекта «По следам предков» в Петровском районе принесла ценные находки
11:30 | 29 октября
Проекты из Саратовской области вошли в финал всероссийской премии
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»

Новости
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»


27 октября в Москве наградили лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения «ТЭФИ-Kids - 2025». Среди победителей — программа «Волга-лайк: 10 поводов» саратовской телестудии «Облака».

«Волга-лайк: 10 поводов» — это тревел-шоу, в кадре которого волжские города и саратовские школьники, юные журналисты. За кадром — профессиональная команда увлеченных взрослых.

«Передо мной за своим Орфеем на сцену вышел генеральный продюсер Первого канала Юрий Аксюта, а после меня — великий режиссёр Павел Лунгин. Представляете, в какой компании оказались наши саратовские Облака», — поделилась Юлия Рачителева, режиссёр программы и руководитель телестудии, участник регионального Клуба продюсеров.

Свой проект Юлия Рачителева презентовала на первом форуме «Креативный Саратов», а также на Демо-дне Саратовской области в Санкт-Петербурге в октябре этого года.