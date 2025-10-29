Школа волонтёров «Слушать, думать, знать!» прошла в ЗАТО Светлый

просмотров: 109

25 октября команда АНО «Мы вместе детям» совместно с центром «Молодёжь Плюс Светлый» провели однодневный обучающий интенсив для тридцати молодых волонтёров.Волонтёры активно участвовали в мастер-классах, задавали вопросы и делились собственным опытом.Участники узнали об основах паллиативной помощи, освоили навыки первой помощи, познакомились с принципами инклюзивных проектов и научились строить грамотное общение с людьми, использующими инвалидные коляски. Особое внимание было уделено практическим аспектам — как помочь семье, оказавшейся в трудной ситуации, и при этом сохранить ресурс и эмпатию.«Мы видим, как растёт интерес к осознанному волонтёрству. Такие проекты объединяют людей, готовых действовать сердцем», — отметила директор АНО «Мы вместе детям» Елена Шебалова.Итогом школы станет новогоднее мероприятие для семей с детьми с ОВЗ.