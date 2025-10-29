29 октября 2025 СРЕДА
18:00 | 29 октября
Столыпинский индустриальный парк готов принимать резидентов для реализации инвестиционных проектов
17:00 | 29 октября
Лётчик Дмитрий Карелов – в ТОП-100 наставников России
16:30 | 29 октября
Саратовцы завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ПФО по кудо
15:30 | 29 октября
В Саратове завершился молодёжный форум «Ценностные ориентиры современной молодёжи»
15:16 | 29 октября
Депутаты усиливают работу по возврату в госсобственность незаконно отчужденного имущества
14:30 | 29 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
13:30 | 29 октября
Школа волонтёров «Слушать, думать, знать!» прошла в ЗАТО Светлый
12:30 | 29 октября
Удостоверение единого образца получили 26,3 тысячи многодетных семей региона
11:40 | 29 октября
Первая экспедиция проекта «По следам предков» в Петровском районе принесла ценные находки
11:30 | 29 октября
Проекты из Саратовской области вошли в финал всероссийской премии
Школа волонтёров «Слушать, думать, знать!» прошла в ЗАТО Светлый

25 октября команда АНО «Мы вместе детям» совместно с центром «Молодёжь Плюс Светлый» провели однодневный обучающий интенсив для тридцати молодых волонтёров.

Волонтёры активно участвовали в мастер-классах, задавали вопросы и делились собственным опытом.

Участники узнали об основах паллиативной помощи, освоили навыки первой помощи, познакомились с принципами инклюзивных проектов и научились строить грамотное общение с людьми, использующими инвалидные коляски. Особое внимание было уделено практическим аспектам — как помочь семье, оказавшейся в трудной ситуации, и при этом сохранить ресурс и эмпатию.

«Мы видим, как растёт интерес к осознанному волонтёрству. Такие проекты объединяют людей, готовых действовать сердцем», — отметила директор АНО «Мы вместе детям» Елена Шебалова.

Итогом школы станет новогоднее мероприятие для семей с детьми с ОВЗ.