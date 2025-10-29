Проекты из Саратовской области вошли в финал всероссийской премии

просмотров: 70

По итогам отборочного этапа XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в финал прошли 4 проекта из нашего региона.«Маршрут года» — главный всероссийский конкурс для туристических маршрутов. Всего на конкурс было подано 455 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь. В финал вышли 360 лучших проектов, среди которых:Лучшая туристическая тропа: Маршрут «Белая полоса»Лучшая экскурсия в городе: «Вольск купеческий: история и достопримечательности старого города»Лучший военно-исторический маршрут: «Вольск. Герои — земляки»Лучший маршрут образовательного туризма: «Меловой карьер. Шагни в глубину, чтобы увидеть начало»Финал премии пройдет в Перми с 13 по 15 ноября.