29 октября 2025 СРЕДА
Новости
11:40 | 29 октября
Первая экспедиция проекта «По следам предков» в Петровском районе принесла ценные находки
11:30 | 29 октября
Проекты из Саратовской области вошли в финал всероссийской премии
10:30 | 29 октября
День бабушек и дедушек: социозащитные учреждения проводят тематические мероприятия
10:00 | 29 октября
Прокуратура Волжского района Саратова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя
09:15 | 29 октября
Саратовские школьники погрузились в мир беспилотных авиационных систем
18:23 | 28 октября
Определены дополнительные меры для противодействия террористическим угрозам
18:00 | 28 октября
В одном концерте прозвучало более двадцати уникальных народных инструментов
17:19 | 28 октября
Саратовская телестудия для детей стала победителем «ТЭФИ-Kids - 2025»
17:00 | 28 октября
Саратовец прошел стажировку в Индии в рамках Президентской программы
16:30 | 28 октября
Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Проекты из Саратовской области вошли в финал всероссийской премии

Новости
Проекты из Саратовской области вошли в финал всероссийской премии


По итогам отборочного этапа XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года»  в финал прошли 4 проекта из нашего региона.

«Маршрут года» — главный всероссийский конкурс для туристических маршрутов. Всего на конкурс было подано 455 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь. В финал вышли 360 лучших проектов, среди которых:

Лучшая туристическая тропа: Маршрут «Белая полоса»

Лучшая экскурсия в городе: «Вольск купеческий: история и достопримечательности старого города»

Лучший военно-исторический маршрут: «Вольск. Герои — земляки»

Лучший маршрут образовательного туризма: «Меловой карьер. Шагни в глубину, чтобы увидеть начало»

Финал премии пройдет в Перми с 13 по 15 ноября.